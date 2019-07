Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 29 minuti fa

Una politica fiscale adeguata, ossia di sostegno alla crescita, rende più efficace la trasmissione della politica monetaria all'economia e ne riduce gli effetti collaterali. Questo diventa ancora più importante in un contesto di deterioramento. Lo ha dichiarato Mario Draghi, numero uno della Bce, in risposta a chi gli chiedeva della reazione suggerita contro il rischio idiosincratico che colpisce due potenze manifatturiere come l'Italia e la Francia (la cui posizione fiscale ha precisato il giornalista è molto diversa).

(GD - www.ftaonline.com)