I dati confermano una protratta debolezza nella dinamica economica dell'Eurozona con rischi al ribasso nonostante un proseguimento della crescita. La politica accomodante della Bce supporterà la tenuta dell'economia e la convergenza dell'inflazione verso gli obiettivi. Il rallentamento della crescita riflette le incertezze commerciali in un contesto di incertezza globale su questi aspetti che pesa sulla fiducia. Lo ha dichiarato Mario Draghi durante la conferenza stampa di oggi seguita alla decisione di mantenere i tassi attuali, il piano di QE in avvio a 20 miliardi al mese dal prossimo primo novembre e il reinvestimento dei proventi dei titoli in portafoglio.

