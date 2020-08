L'ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha inaugurato la quarantunesima edizione del Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini sottolineando l'importanza di investire più risorse finanziare nell'istruzione dei giovani. La pandemia ha incrementato il rischio di distruzione del capitale umano analogamente a quanto accaduto nell'ultimo conflitto mondiale. "Dovremmo trarre ispirazione da coloro che sono stati coinvolti nella ricostruzione del mondo, dell'Europa e dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale" poichè saranno i giovani che si troveranno a dover ripagare il debito senza precedenti accumulato quest'anno, ha detto Draghi, "è perciò nostro dovere dotarli dei mezzi per sanare tale debito".

Draghi ha poi fatto notare che il debito non è reso sostenibile dai bassi tassi di interesse: i fondi dovranno essere utilizzati a scopi produttivi, investendo in capitale umano, infrastrutture produttive e ricerca. La spesa pubblica dovrebbe dunque riflettere i mutati obiettivi della società con uno sguardo alla tutela dell'ambiente, alla digitalizzazione e a un sistema sanitario più efficiente.

Secondo l'ex banchiera, tuttavia, "c'è un settore che è essenziale per la crescita e, quindi conseguenza, per tutte le trasformazioni indicate, dove la visione a lungo periodo deve sposarsi con l'azione immediata: l'istruzione e, più in generale, l'investimento nei giovani".

