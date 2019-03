Eagle Pictures, il primo distributore e produttore indipendente cinematografico italiano controllato da Tarak Ben Ammar, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Spyglass Media Group.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

Eagle Pictures è stata affiancata nell'acquisizione da Gary Barber *e dal colosso *Cineworld Group, seconda catena di cinema più grande al mondo, che hanno agito in qualità di co-investitori.

*Spyglass Media Group *nasce per favorire lo sviluppo e la produzione di contenuti audiovisivi per la sala cinematografica, la TV e le altre piattaforme.

La società sarà guidata dal noto produttore Gary Barber, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato.

Lantern Entertainment, un'affiliata di Lantern Capital Partners, sarà il socio di maggioranza della nuova società.

Il finanziamento dell'operazione è stato curato da Mediocredito Italiano S.p.A. *e *Banco BPM S.p.A., in qualità di mandated lead arrrangers, e da Banca IMI S.p.A. in qualità di banca agente.

Grazie al supporto delle banche finanziatrici, Eagle Pictures è entrata in Spyglass Media Group, realizzando un investimento strategico cross-border negli Stati Uniti. L'interesse di Eagle Pictures a partecipare a tale progetto risiede nella possibilità di sfruttare l'importante library di Spyglass Media Group LLC ereditata da The Weinstein Company, nonché nello sviluppare nuovi progetti di produzione cinematografica e televisiva.

Con questa operazione, Eagle Pictures e Tarak Ben Ammar si propongono come l'unico soggetto oggi in grado di portare avanti progetti cinematografici italiani e europei all'attenzione del mercato mondiale. Le banche finanziatrici sono state supportate dal primario studio legale internazionale DWF, che ha di recente aperto i propri uffici in Italia e che già conta una quarantina di avvocati, con un team guidato dall'avvocato Gianni Vettorello.