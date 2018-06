Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che la controllata cinese Qingdao Clabo Easy Best Ltd. ha ottenuto la qualifica di fornitore certificato da parte di Starbucks Corporation (#SBUX; NYSE). La controllata cinese è così ora nella lista dei potenziali fornitori di Starbucks per la fornitura delle vetrine refrigerate presenti nelle oltre 28.000 caffetterie della catena americana. Il Presidente Esecutivo di Clabo S.p.A., Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: "siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto. Stiamo lavorando con lo staff asiatico di Starbucks da oltre un anno ed essere rientrati nella lista dei fornitori certificati da parte del colosso americano ci apre prospettive davvero molto interessanti. Al momento non siamo in grado di dire quale sarà il passo successivo nello sviluppo della relazione commerciale con Starbucks, ma sono ragionevolmente convinto che gli sforzi fatti saranno a breve ripagati. Al momento, comunque, stiamo dialogando con Starbucks Asia e verosimilmente sarà da quell'area del mondo che potrà iniziare lo sviluppo commerciale del nuovo prodotto". La Società ricorda, inoltre, che in data 4 giugno 2018 si è aperto il Terzo Periodo di Esercizio dei "Warrant Clabo 2015-2019" (o "Warrant"), codice ISIN IT0005091340, che si chiuderà in data 15 giugno 2018, termine ultimo per l'esercizio come da Regolamento Warrant. Come previsto dall'articolo 3 del Regolamento Warrant, i Warrant Clabo 2015-2019 consentono la sottoscrizione di azioni Clabo, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto, nel periodo di esercizio 04/06/2018 - 15/06/2018 (estremi compresi) al prezzo di 3,24 euro cadauno. Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio e devono essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. Le azioni di compendio saranno emesse e consegnate dal 25 giugno 2018 e comunque entro il 29 giugno 2018. L'attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale verrà depositata presso il competente registro delle imprese di Ancona entro i termini previsti dalla legge.