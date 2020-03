Effetto boomerang per il taglio dei tassi della Fed, avvio in forte calo questa mattina per il future Eurostoxx 50.

Effetto boomerang per il taglio dei tassi della Fed, avvio in forte calo questa mattina per il future Eurostoxx 50. Il future lascia sul terreno il 5,5% a 2360 punti circa. Toccato un minimo intraday a 2320 circa.

Domenica la Federal Reserve (Fed) ha di nuovo annunciato a sorpresa una riduzione del costo del denaro, dopo quella d'inizio mese. Senza aspettare il meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) di 17-18 marzo, l'istituto centrale di Washington ha infatti tagliato i tassi d'interesse Usa di 100 punti base portandoli di fatto allo zero (in un range compreso tra lo 0% e lo 0,25%), a meno di due settimane dalla precedente riduzione di 50 punti base.

I mercati azionari non hanno reagito bene a questa mossa a sorpresa leggendola come una conferma della gravita' della situazione. Inoltre c'e' la convinzione che gli spazi di manovra per la Fed siano a questo punto limitati, l'unica strada aperta sarebbe quella di portare i tassi in negativo, come gia' fatto dalla Bce, una misura che tuttavia per il momento Powell ha escluso.

Le previsioni che circolano sulle prospettive dell'economia statunitense sono del resto desolanti: secondo Goldman Sachs il secondo trimestre potrebbe vedere l'economia Usa in calo del 5% mentre il 2020 rischierebbe di concludersi con una crescita dello 0,4% mentre JP Morgan ipotizza per il secondo trimestre una contrazione dell'economia del 3%.

A confermare i timori di una recessione sono i dati sull'economia cinese che nei primi due mesi dell'anno (il periodo gennaio-febbraio viene abitualmente accorpato visto che comprende le lunghe festività del Capodanno lunare) ha visto la produzione industriale scendere del 13,5% (+6,9% il dato precedente), le vendite al dettaglio ridursi del 20,5% (attese -4%), il tasso di disoccupazione crescere al 6,2%.

Per gli investimenti in fixed asset il crollo e' stato invece del 24,5% annuo, nella prima contrazione mai registrata. Il Pil della Cina del primo trimestre potrebbe quindi essere in negativo, l'ultima volta era accaduto nel 1989.

Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato che nel pomeriggio i leader del G7 avranno un meeting in teleconferenza per discutere della crisi sanitaria globale.

Le misure di emergenza non si fermano qui: gli Usa hanno dichiarato lo stato di emergenza, in questo modo sono stati resi disponibili 50 miliardi di dollari che ora il governo potra' usare per adottare misure volte a contrastare l'epidemia, la Camera ha approvato con una larga maggioranza una legge per offrire aiuti alle famiglie che vanno dai test gratuiti per il coronavirus, ai sussidi di disoccupazione e ad almeno 2 settimane di malattia pagate. La Speaker Nancy Pelosi ha anche annunciato che verranno prese ulteriori iniziative finalizzate ad aiutare le aziende in difficolta'.

In parallelo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che la Commissione lanciera' un intervento da 37 miliardi di euro per sostenere gli investimenti necessari a rispondere all'epidemia di coronavirus e per sostenere non solo il settore sanitario ma anche il mercato del lavoro e le Pmi. Previsto anche un allentamento delle norme sugli aiuti di Stato.

Le banche centrali "minori" si sono accodate alla Fed cercando di dare una immagine di unita' ai mercati: la Bank of New Zealand ha abbassato i tassi dello 0,75% e ha annunciato il ricorso, per la prima volta, all'alleggerimento quantitativo.

A 2430 punti il future Eurostoxx 50 ha violato la trend line rialzista disegnata dai minimi del 2009, un segnale di debolezza che se confermato in chisura di seduta potrebbe dimostrarsi l'anticamera al test di area 2200, 78,6% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi del 2009.

Solo recuperi oltre i 2450 punti farebbero sperare in un tentativo di rimbalzo con primo target a 2700, successivo in area 2800.

