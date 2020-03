Impara ad investire in Borsa dal miglior formatore in circolazione. Clicca qui ed accedi al materiale gratuito di Fabio Brigida.

Elettra Investimenti – società operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana –, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2019 che sarà sottoposto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2020 in unica convocazione.

Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., ha così commentato: "Il 2019 è stato un anno molto importante in quanto abbiamo portato a termine i nostri progetti di diversificazione e ampliamento delle attività legate al settore dell'energia con un conseguente consolidamento della redditività aziendale che negli anni scorsi aveva beneficiato in maniera sensibile dell'effetto connesso al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica.

Abbiamo generato oltre 19 milioni di margine di contribuzione crescendo in tutte le aree di business, grazie all'implementazione costante delle linee strategiche dichiarate e agli investimenti effettuati, che nel corso dei prossimi anni ci offriranno risultati rilevanti che andranno a consolidarsi.

Desidero inoltre sottolineare la performance della società, nell'ambito delle restrizioni connesse all'emergenza del Covid 19, grazie sia ai sistemi di gestione da remoto su cui tanto abbiamo investito sia all'ottima organizzazione della gestione dati che ha permesso di operare molto velocemente da remoto con impatti molto limitati o nulli sulle attività.

Un plauso va a tutti i nostri dipendenti e uno particolare agli operatori "in campo" che hanno permesso di raggiungere tale risultato.

Verrà proposto all'Assemblea dei Soci di *non erogare alcun dividendo per l'anno 2019, ma di destinare una parte degli utili ad una donazione a favore delle strutture sanitarie del nostro Paese *tanto messe sotto pressione in questi giorni.

*Principali risultati consolidati al 31.12.2019

*Il *Valore della produzione *si attesta a euro 56,57 milioni con una crescita di quasi il 3% rispetto al 2018; risultano in crescita i volumi realizzati da tutte le linee di business sia per le performance registrate dagli impianti di proprietà (+26% i ricavi dalla vendita di energia elettrica, +9% i ricavi dalla vendita di energia termica, + 286% i ricavi da O&M), sia per l'allargamento del perimetro di consolidamento a seguito delle acquisizioni di Novagreen S.r.l., Light Venice Port S.r.l. , Gea S.r.l. e Esco Biogas S.r.l.. Si segnala a tal proposito che il Gruppo nel 2019 ha deciso di entrare nel business del biogas, caratterizzato da interessanti livelli di marginalità, con l'acquisizione della società Esco Biogas srl.

Il Margine di Contribuzione, pari a euro 19,14 milioni, è in crescita rispetto al dato 2018 (euro 18,1 milioni) grazie in particolare all'aumento dei ricavi generati dalle c.d. attività industriali che hanno fatto registrare nel corso del 2019 un incremento in termini assoluti di oltre € 16,2 milioni e in termini percentuali di oltre il 50%. Al netto dell'effetto derivante dai TEE si evidenzia pertanto un incremento in termini assoluti di oltre €7,5 milioni (+101% in termini percentuali).

L'*EBITDA *è pari a euro 7,32 milioni (euro 8,48 milioni al 31 dicembre 2018) per effetto di un incremento dell'organico a seguito delle acquisizioni effettuate sia di altri costi straordinari.

L'*EBIT *è pari a euro 2,53 milioni (euro 3,73 milioni nel 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per euro 4,79 milioni.

L'EBT, pari a euro 0,92 milioni (euro 3,10 milioni nel 2018), è stato influenzato sia dalla maggior entità degli oneri finanziari pari a euro 1,01 milioni rispetto a euro 0,5 milioni del 2018 sia dal risultato negativo della partecipata Tholos F.A.R.E. , di prossima dismissione, che ha inciso per 0,6 milioni.

L'*Utile Netto di Esercizio *è pari a euro 0,45 milioni (1,29 milioni nel 2018), dopo aver accantonato euro 0,46 milioni di imposte di esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta, pari a euro 23,38 milioni (euro 14,83 milioni al 31.12.2018), include disponibilità liquide e crediti a breve per euro 6,5 milioni. La sua evoluzione è principalmente riconducibile ai costi per gli interventi di revamping effettuati sugli impianti di proprietà, al costo dei nuovi impianti, alla distribuzione di dividendi per € 0,95 milioni e all'acquisizione della Esco Biogas S.r.l..

Si evidenzia che, in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, la *Posizione Finanziaria Netta *include anche i leasing operativi che incidono per euro 3,4 milioni.

Il *Patrimonio Netto *è pari a euro 12,76 milioni (euro 15,36 milioni) e include gli effetti della incorporazione, avvenuta a fine 2019, in Elettra Investimenti S.p.A. di Alea Service S.r.l. e Tholos Php S.r.l. che ha determinato una riduzione della riserva per utili indivisi di euro 3,4 milioni.

Principali risultati Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2019

Il totale Ricavi è pari a euro 15,80 milioni (euro 3,19 milioni al 31 dicembre 2018). L'EBITDA è pari a euro 1,30 milioni (negativo per euro 0,27 milioni al 31 dicembre 2018). L'EBIT è negativo per euro 0,44 milioni (negativo per euro 0,59 milioni al 31 dicembre 2018). L'Utile netto è pari a euro 1,87milioni (euro 1,10 milioni al 31 dicembre 2018).

*Principali eventi avvenuti nel corso del 2019

*La gestione del Gruppo Elettra investimenti nel corso del 2019 è stata caratterizzata da un'attività molto intensa finalizzata a diversificare le aree di business del Gruppo e rendere più efficiente quelle esistenti. In particolare si segnala: (i) l'ingresso nel settore di produzione di energia da Biogas, caratterizzato da interessanti livelli di marginalità e sinergie con gli altri business del Gruppo (ii) il completamento del processo di riorganizzazione della struttura partecipativa ai fini di una razionalizzazione dei costi (iii) la definizione offerta commerciale destinata alla PMI e (iv) il potenziamento e ulteriore sviluppo della piattaforma EXACTO.

(i) L'Ingresso nel settore Biogas è avvenuto mediante l'acquisto da parte della controllata Alea Energia S.p.A. dalla Esco Lazio S.r.l. del 100% del capitale sociale di Esco Biogas S.r.l., società che detiene il 100% del capitale sociale di Agri Power Plus Società Agricola S.r.l., a sua volta proprietaria di un impianto a biogas sito in Provincia di Latina, che gode, fino ad ottobre 2026, di tariffa incentivata in virtù di Convenzione con il GSE; tale società gestisce, in forza di un contratto di durata decennale, con scadenza al 2027, due impianti a biogas, sempre ubicati nella Provincia di Latina, della potenza nominale di 1 MW circa ciascuno, e detiene l'1,35% del capitale sociale di Bio2gas S.r.l., società che ha ottenuto due autorizzazioni per realizzare, nella Provincia di Latina, altrettanti impianti a biogas da forsu da 35.000 tonnellate; ha infine sottoscritto un contratto Global Service per la gestione di un impianto a Biogas della potenza nominale di 999 kW, che gode di tariffa incentivante sino al 2029. L'ingresso nel settore del Biogas è ritenuta un'operazione altamente strategica per il Gruppo in quanto la tecnologia utilizzata che trasforma in energia elettrica e termica i sottoprodotti agricoli, gli scarti di origine vegetale, gli effluenti zootecnici e i residui dell'agroindustria, permette rilevanti vantaggi in termini ambientali ed economici.

(ii) Il completamento del processo di riorganizzazione del partecipogramma del Gruppo, oltre ad una razionalizzazione dei costi di struttura, ha permesso di suddividere le attività del gruppo in 3 perimetri distinti identificando la Service Company, la Asset company e altri asset.

In particolare:

Service Company ovvero Elettra Investimenti S.p.A. impiega la maggior parte dei dipendenti di Gruppo ed eroga, nei confronti di clienti terzi e delle proprie partecipate, servizi di efficienza energetica che includono, oltre al monitoraggio e alle diagnosi energetiche, la realizzazione di impianti fotovoltaici, di microgenerazione, di HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e interventi di relamping, nonché servizi di gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica. Inclusa in tale area di business è la GEA S.r.l che svolge attività di manutenzione su motori endotermici per la produzione di energia elettrica e termica, aventi una potenza complessiva di circa 60MW, installati presso impianti di digestione anaerobica, discariche e centrali cogenerative a metano; Asset Company ovvero Alea Energia S.p.A., detiene la proprietà di impianti cogenerativi alimentati a gas NATURALE, olio vegetale e grasso animale, da fonte fotovoltaica e a biogas. E' attiva inoltre sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento gestito da Terna S.p.A. Attività Complementari include Alea mobilità Urbana srl attiva nel car sharing e Sbb ood attiva nel trading di olio vegetale.

iii. La definizione offerta commerciale destinata alla PMI è stata realizzata con la strutturazione di offerte di diverse proposte commerciali, inclusi servizi O&M per impianti FV e progetti di efficienza per la gestione dei TEE; sono previste inoltre varie tipologie di offerta economica: dal "chiavi in mano" alla formula ESCo (sia Energy Performance Contract che Servizio Energia).

iv. L'ulteriore sviluppo della piattaforma EXACTO ha consentito nel corso del 2019 ad Alea Energia S.p.A. di abilitarsi, con una propria potenza aggregata per 10,15 MW , oltre ad altri 10 MW abilitati per altro operatore sempre tramite EXACTO, al nuovo progetto pilota di Terna per il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD). Nel corso del 2019 le attività legate alla piattaforma EXACTO si sono orientate prevalentemente in due direzioni: da una parte verso la realizzazione di nuove funzionalità, in buona parte già messe a disposizione degli utilizzatori, dall'altra verso il collegare la piattaforma ad un numero crescente di impianti, sia del Gruppo sia di Clienti terzi, elemento chiave anche per orientare la "roadmap" dei futuri sviluppi sulle effettive esigenze riscontrate sul campo. Sono inoltre proseguite le attività di integrazione tra le piattaforme di Terna e gli impianti collegati a EXACTO per raggiungere la completa automazione dei sistemi.

La significativa attività di ampliamento e diversificazione delle aree di business ha permesso di neutralizzare ampiamente gli effetti economici derivanti dalla gestione dei TEE grazie ai positivi risultati conseguiti dal Gruppo in tutte le altre linee di business, con particolare riferimento al rafforzamento delle attività industriali e all'entrata nel settore del biogas e delle partecipate acquisite nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2018 e il primo trimestre 2019.

*Eventi successivi al 31.12.2019 e evoluzione prevedibile della gestione

*Nei primi mesi del 2020 si è proceduto al rinnovo, per i successivi 10 anni, del contratto di fornitura di energia con IBI Lorenzini S.p.A. e alla sottoscrizione di contratti per la realizzazione di impianti fotovoltaici per oltre 1,1 MWp.

L'abilitazione ottenuta da Terna inoltre consente al Gruppo di valorizzare ulteriormente le capacità produttive degli impianti di proprietà, ma, soprattutto, grazie alla flessibilità delle proprie soluzioni tecnologiche e del proprio approccio commerciale, di proporsi in qualità di aggregatore di impianti di terzi aumentando la capacità aggregata in UVAM a livello nazionale, aprendosi alla collaborazione con soggetti terzi.

Infine il costante sviluppo della piattaforma EXACTO e la conseguente offerta dei servizi di Digital Energy (servizi di analisi, gestione e ottimizzazione associati alle attività di fornitura e/o di consumo di vettori energetici, con capacità di intervenire da remoto e automaticamente nella gestione degli impianti) permette al gruppo di posizionarsi in maniera più incisiva nel mercato dell'energia.

Pertanto la gestione del Gruppo nell'esercizio in corso rimane orientata al perseguimento degli obiettivi di crescita dimensionale e di diversificazione dell'offerta commerciale definiti nel biennio 2018-2019. Inoltre in un'ottica di fidelizzazione dei dipendenti la Società ha provveduto a cedere ai propri dipendenti e collaboratori n. 34.500 azioni proprie detenute al 31/12/2019.

A seguito dell'emergenza nazionale in riferimento al COVID-19 la Società ha continuato a mantenere inalterata la propria operatività in quanto operante nel settore dell'Energia (cod. Ateco 35) pur avendo implementato tutte le più severe modalità di lavoro finalizzate alla sicurezza e alla salute del personale. In tale contesto in data 30.3.2020 le aziende del Gruppo hanno presentato domanda di adesione ai benefici di cui all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019" sottoscritto in data 6 marzo 2020 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, nonché di cui al c.d. Decreto Cura Italia e agli altri provvedimenti emanati ed in via di emanazione in materia, richiedendo alle banche eroganti la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate di ammortamento.

Pur nell'incertezza che caratterizza la situazione attuale, riteniamo che gli impatti sul business potranno essere contenuti considerando il valore strategico delle attività che realizza il Gruppo per i propri stakeholders, ma anche per il passaggio, relativamente semplice, alle nuove modalità di lavoro coerenti con le nuove disposizioni.

*Destinazione dell'utile e altre delibere *

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di non procedere all'erogazione del dividendo e di destinare a riserva l'utile netto. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato una donazione a favore delle strutture mediche del nostro paese che stanno gestendo l'impatto straordinario della pandemia i corso; la Società ha parimenti deciso di riconoscere un premio produzione di euro 200,00 lordi ai dipendenti che hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa sul campo, nel pieno dell'emergenza Covid-19, garantendo il continuo funzionamento delle attività di manutenzione e conduzione su tutti i siti produttivi del gruppo (sia di proprietà che di terzi) e delle attività di produzione degli impianti a Biogas.

*Convocazione Assemblea Azionisti

*Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A. ha deliberato di convocare gli Azionisti in Assemblea per il giorno 29 aprile 2020, per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2019 e sulla destinazione dell'utile di esercizio.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, così come consentito dal DL n. 18 del 17.3.2020, la Società ha previsto, in caso di permanenza della situazione emergenziale, che l'intervento in Assemblea degli Azionisti avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La documentazione inerente l'Assemblea, inclusa l'eventuale indicazione del Rappresentante Designato, sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, sul sito internet di Elettra Investimenti (Sezione Investor Relations).

