Conclusione negativa oggi per Enel che al pari del Ftse Mib ha terminato gli scambi in rosso. Enel tira il fiato dopo il buon rialzo della vigilia Il titolo, dopo aver salutato ieri l'arrivo del 2021 con un rialzo di oltre il 2%, ha ceduto il passo ad alcune prese di profitto oggi. Enel si è fermato a 8,395 euro, con un calo dello 0,73% e oltre 23 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari ai circa 21 milioni. Enel frenato da rialzo tassi dei BTP Il titolo si è difeso meglio di altri protagonisti del settore utility, ma è stato frenato dai segnali negativi arrivate dal mercato obbligazionario. A fronte di una chiusura poco mossa dello Spread BTP-Bund, che ha registrato un frazionale rialzo dello 0,09% a 114,5 punti base, i BTP hanno perso terreno, con conseguente salita dei tassi. Il rendimento del decennale ha evidenziato a fine giornata un incremento dell'1,99% allo 0,565% e questo non ha certo aiutato il settore utility. Enel è un ottimo affare secondo Mediobanca e Intesa Sanpaolo Enel non si è sottratto così ad alcune vendite, non trovando sostegno nelle conferme bullish arrivate da alcuni analisti. Oggi Mediobanca Securities ha ribadito la raccomandazione "outperform", con un prezzo obiettivo a 9,2 euro dopo che Enel Green Power, controllata di Enel, ha avviato la costruzione di un parco eolico in Molise. A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che consiglia di aggiungerlo in portafoglio, con un target price a 9,5 euro. Gli analisti guardano con favore all'impegno di Enel nel guidare la transizione energetica in Italia. Da ricordare che non più tardi di ieri UBS ha reiterato la raccomandazione "buy" su Enel, con un prezzo obiettivo alzato da 9,85 a 10 euro, valore che implica un potenziale di ulteriore upside di oltre il 17% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari. #Enel corre sul #Ftse #Mib. Per UBS salirà ancora: fin dove? https://t.co/VITO9aiHid

— Trend Online (@TrendOnline) January 4, 2021





Davide Pantaleo

Vice-direttore responsabile di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore responsabile della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo tra di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.