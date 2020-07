Enel ha presentato poco fa i risultati del primo semestre dell'anno, archiviato con ricavi pari a 33,375 miliardi di euro, in flessione del 18,5%, segnalando che questo calo è principalmente attribuibile ai Mercati Finali per effetto delle minori quantità di energia elettrica venduta in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell’impatto dell’epidemia da COVID-19, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle interpretazioni dell’IFRIC1, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina.

Enel: utile netto ordinario in rialzo. Scende il risultato netto di gruppo

L'utile netto ordinario nella prima metà dell'anno è salito del 5,6% a 2,405 miliardi di euro, mentre il risultato netto si attesta a 1,947 miliardi di euro, con una contrazione del 12,1%.

Segno meno per l'Ebitda che è sceso del 2,9% a 8,645 miliardi di euro, mentre l'Ebitda ordinario è rimasto quasi invariato a 8,794 miliardi, diversamente dall'Ebit che ha riportato una flessione del 22,9% a 4,543 miliardi di euro.

Enel: rialzo a doppia cifra per il debito

L'indebitamento finanziario netto del gruppo è salito a 50,411 miliardi di euro, con un incremento dell'11,6% rispetto ai 45,175 miliardi di fine 2019.

Enel rivede al ribasso alcuni target al 2022

Da segnalare che Enel ha rivisto alcuni target del piano strategico 2020-2022, per via della svalutazione delle divise latinoamericane nei confronti dell'euro, degli impatti negativi sui volumi di energia elettrica consumata legati all'epidemia in corso, nonchè per via della sospensione dei processi di sollecito dei pagamenti.

Nel dettaglio Enel ha rivisto verso il basso il target dell'Ebitda ordinario da 18,6 a 18 miliardi di euro, mentre quell dell'utile netto passa da 5,4 miliardi a 5-5,2 miliardi di euro.

L'indebitamento ora è visto in crescita a 48-49 miliardi di euro, contro i 46,8 miliardi indicati in precedenza.

Enel: confermata politica dividendi

Nessuna novità sul fronte della politica dei dividendi che viene di fatto confermata, visto che Enel continuerà a corrispondere, lungo l’arco del piano strategico 2020-2022, il più elevato tra un dividendo del 70% sull’utile netto ordinario consolidato e un dividendo per azione minimo garantito, con un tasso annuo di crescita composto dell’8,6% del dividendo per azione implicito e del 7,7% di quello minimo.