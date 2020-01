Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Enel è stata inserita per la prima volta nel Gender Equality Index (GEI), l'indice sulla parità di genere di Bloomberg. Il Gruppo è infatti una delle 325 aziende tra le circa 6mila società quotate in borsa in 84 Paesi valutate sulla base del grado di diffusione e del successo delle iniziative di inclusione. Anche Endesa, la controllata spagnola di Enel, è stata inserita per la prima volta nell'indice.

Al World Economic Forum di Davos è stato inoltre annunciato che Corporate Knights ha inserito per la prima volta Enel nell'indice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, raggiungendo l'ottava posizione. Enel si è classificata prima fra le quattro aziende italiane presenti nell'indice e. seconda fra le società del settore energetico. Corporate Knights è una società operante nel settore dei media, della ricerca e dei prodotti per l'informazione finanziaria che classifica le aziende più attive e trasparenti in materia di performance e pratiche sostenibili.

"L'inserimento in questi due indici mette in evidenza che per Enel la sostenibilità è un impegno a 360° che orienta non solo le scelte e operazioni strategiche di business, ma anche il modo in cui ci relazioniamo con le persone e con gli stakeholder", ha commentato Ernesto Ciorra, Direttore Innovability di Enel. "La nostra presenza nel GEI di Bloomberg dimostra che in Enel la diversità e l'inclusione sono considerate risorse e stimoli per promuovere l'innovazione, che è alla base del successo del nostro modello di business sostenibile. Questo modello, grazie all'attenzione verso le energie rinnovabili, alla digitalizzazione della rete e alle soluzioni energetiche sostenibili, ha contribuito al riconoscimento del nostro Gruppo nel Global 100 da parte di Corporate Knights come una tra le aziende più sostenibili al mondo e leader nella transizione energetica".