Energica Motor Company, società operante nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di essersi aggiudicata, insieme a Dell'Orto, storica azienda produttrice di sistemi di iniezione elettronica, il bando promosso dalla regione Lombardia dedicato a "progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale".

Il progetto è arricchito dal contributo di Unimore (Università di Modena e Reggio) che realizzerà una specifica declinazione di logiche ADAS per veicoli 2-3 ruote e Octo Telematics che svilupperà una innovativa piattaforma di connettività per i veicoli. Attraverso il presente bando, il partenariato di progetto si è aggiudicato un finanziamento a fondo perduto pari a Euro 2.730.182 euro, ovvero pari a circa il 40% degli investimenti che verranno effettuati per il progetto nel periodo di 30 mesi, di cui 762.353 euro per Energica.

Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company, ha così commentato: "Grazie al know-how acquisito e riconosciuto a livello internazionale Energica punta ad avviare lo sviluppo di questa motorizzazione ampliando la sua capacità di offerta sul mercato delle due ruote verso un segmento di grandi volumi ed elevata crescita nel mondo. Il nostro team insieme al team Dell'Orto sta lavorando su nuove soluzioni per rispondere alle nuove esigenze del mercato".

Davide Dell'Orto, CTO di Dell'Orto Spa, commenta: "Il progetto CEMP (Connected Electric Modular Powertrain) si allinea pienamente alle linee strategiche aziendali e permette a Dell'Orto e ai suoi partner di sviluppare competenze ed innovazione in tre settori fondamentali per il futuro dell'industria della mobilità urbana: l'elettrificazione, la connettività e i sistemi avanzati di assistenza alla guida".