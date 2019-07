Energica Motor Company, azienda leader nella produzione di moto elettriche ad elevate prestazioni e costruttore unico della FIM Enel MotoE World Cup per il prossimo triennio, ha fatto il suo debutto sul circuito di Sachsenring nel weekend inaugurale di MotoE. La serie aveva subito uno stop a causa dell'incendio di Jerez ma grazie al duro lavoro dello staff Energica, è stato ripristinato in meno di tre mesi il parco moto e tutto il materiale accessorio necessario allo svolgimento del campionato, garantendo il regolare svolgimento della coppa nella sua completezza. Dopo il duro lavoro e la dedizione dell'azienda italiana e di tutti i partner coinvolti nella serie è finalmente giunto il momento per la FIM Enel MotoE World Cup di scendere il pista. Nella giornata di venerdì la nuova serie è stata introdotta ufficialmente da una conferenza stampa tenuta dal CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, dal CEO Enel X Francesco Venturini e dal CEO Energica Livia Cevolini. Gli AD hanno illustrato tutti gli aspetti della nuova Coppa ognuno secondo la propria area di competenza: Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports: "È un momento storico per noi, il campionato MotoGP™ è iniziato più di 70 anni fa e fino ad ora tutte le gare hanno visto il classico carburante. Questa è la prima volta con un'altra fonte di energia". Francesco Venturini, CEO of Enel X: "È una grande opportunità per mostrare che c'è anche un modo diverso di fare racing: per noi è molto importante essere uno sponsor e fornire la tecnologia a questa competizione. La mobilità elettrica è parte del nostro business innovativo e sostenibile così come parte della transizione energetica che il mondo sta abbracciando ". Livia Cevolini, CEO of Energica: "È molto emozionante essere qui, per noi MotoE è una scelta di business, siamo un'azienda giovane e siamo i primi a produrre e vendere questo tipo di veicoli in tutto il mondo. Per noi essere presenti oggi è importante dal punto di vista commerciale, ma non solo, siamo anche grandi appassionati di corse quindi essere coinvolti in prima persona, fare storia e fare un percorso innovativo nell'ambito racing è davvero emozionante. Siamo felici di essere qui come protagonisti ". La gara inaugurale MotoE ha visto come vincitore il finlandese Niki Tuuli in sella alla sua Ajo MotoE Energica Ego Corsa. "Le parole non possono esprimere l'emozione di poter assistere alla gara inaugurale FIM MotoE World Cup", ha affermato Livia Cevolini, CEO Energica. "Le nostre moto Ego Corsa, guidate da piloti incredibilmente talentuosi, hanno rubato la scena oggi. Siamo estremamente soddisfatti del weekend e delle prestazioni delle moto - lo sono anche i piloti, dato l'ottimo feedback che abbiamo ricevuto durante la conferenza stampa ufficiale. Ora è il momento di tornare alla nostra sede di Modena per iniziare i preparativi per la prossima gara. Un enorme ringraziamento va a tutte le parti coinvolte, i nostri azionisti, il team Energica che ha lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto questo - e ovviamente tutti i fan, che ci hanno dimostrato un incredibile supporto". La chiusura della prima tappa di MotoE è l'occasione migliore per l'azienda emiliana per presentare ufficialmente l'ingresso di un nuovo membro del team: Energica è infatti lieta di dare il benvenuto ad Andrea Greppi nel ruolo di Responsabile Sport Production Dept. Greppi porterà alla Società i suoi oltre 20 anni di esperienza nel settore delle corse avendo lavorato per team noti come Minardi, Ferrari e Scuderia Toro Rosso. Questa nuova figura sarà responsabile del reparto Sport Production Dept, area dedicata allo sviluppo e produzione delle moto Ego Corsa coinvolte nella competizione 2019. La posizione era stata precedentemente coperta ad interim dal CTO di Energica Giampiero Testoni. Energica e la FIM Enel MotoE World Cup torneranno in azione tra poco più di un mese al Red Bull Ring in Austria per la seconda gara (9-11 agosto).