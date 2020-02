Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, a seguito del successo dei preordini MY2020, ha firmato nuovi accordi commerciali in Italia.

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, a seguito del successo dei preordini MY2020, ha firmato nuovi accordi commerciali in Italia. I nuovi dealer Energeko, Elettricorse srl e Moto 4.0 copriranno rispettivamente le seguenti aree: Roma e provincia, Toscana e Bologna. "Salgono a 8 i concessionari sul territorio Italiano" ha confermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "Il nostro Paese sta divenendo sempre più sensibile alla mobilità elettrica. Secondo UNRAE 10.566 auto elettriche sono state vendute in Italia nel 2019, raddoppiando le vendite del 2018 e consolidando un trend di crescita esponenziale iniziato due anni fa." I dati ACEM riportano un incremento del mercato due ruote elettrico (veicoli <4kW esclusi) del 168% tra il 2018 (622 unità vendute) e il 2019 (1667 unità vendute).

