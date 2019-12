Enertronica Santerno S.p.A. ("Enertronica Santerno" o "Società"), società quotata al mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), comunica che in data 20 dicembre u.s. ha sottoscritto attraverso la propria controllata Progetti International S.p.A. un contratto per la fornitura chiavi in mano di dieci impianti fotovoltaici della potenza pari a circa 1 MW ciascuno, prevalentemente localizzati nella Regione Lazio. Il contratto, sottoscritto con una delle principali utility italiana operante nel settore della produzione di energia anche da fonte rinnovabile (che non si configura quindi come parte correlata dell'emittente), ha un valore complessivo di circa Euro 4,7 milioni ed una durata sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga da concordare tra le parti. Il contratto sottoscritto è di particolare rilevanza per Enertronica Santerno in quanto permetterà di mettere in campo nuove soluzioni tecnologiche e commerciali. La stessa tipologia di contratto è innovativa difatti, non si tratta di un classico contratto in modalità EPC ma l'accordo prevede che si proceda per il cliente alla realizzazione di tutti i progetti, dei titoli autorizzativi nonché, alla ricerca dei suoli e alla contrattualizzazione degli stessi. Dal punto di vista tecnico Enertronica Santerno, installerà per la prima volta in Italia nuove soluzioni appositamente studiate per migliorare le prestazioni degli impianti fotovoltaici in regime di Grid Parity. Ciò unito alla progettazione e realizzazione, all'interno degli impianti, di aree di Smart Solution destinate allo storage di energia permetterà durante la vita utile dell'impianto stesso, di operare in pick demamd management. La Società, attraverso la propria controllata Progetti International S.p.A., ha un piano per la realizzazione in Italia con il medesimo modello, di circa 500 MW in tre anni. Con la sottoscrizione del presente accordo il Gruppo conferma pienamente le aspettative positive in relazione al mercato italiano delle energie rinnovabili.