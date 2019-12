Engineering, tra le principali realtà a livello globale che accompagna e guida aziende pubbliche e private nella Trasformazione Digitale, e Moovit, l'app n. 1 per i mezzi pubblici, presente in oltre 3.000 città in 94 Paesi nel mondo e utilizzata da oltre 625 milioni di persone, hanno siglato un accordo di collaborazione che porta sul mercato una soluzione innovativa per la gestione delle flotte adibite al Trasporto Pubblico, di cui beneficeranno cittadini e aziende.

Engineering, grazie alla sua capacità di sviluppo e governo delle tecnologie più innovative, ha integrato il prodotto TimePro di Moovit – il sistema di localizzazione dei veicoli in tempo reale – all'interno di una soluzione AVM che include un'applicazione di bordo e un computer veicolare in grado di acquisire i dati diagnostici del veicolo e di interagire con i differenti sistemi presenti sul mezzo (pannelli indicatori interni ed esterni, sistemi conta passeggeri, bigliettazione elettronica, videosorveglianza e ogni altro apparato in grado di interagire con sistemi esterni).

La soluzione AVM di Engineering gestisce inoltre sistemi di informazione per l'utenza a terra (paline elettroniche, servizi SMS, chioschi multimediali, email, IVR) che si aggiungono ai canali di comunicazione già previsti da Moovit (APP e WEB). Attraverso l'implementazione di queste soluzioni tecnologiche, TimePro (prima classificato come AVL – Automatic Vehicle Localization) diventa parte di una soluzione ancora più evoluta (Automatic Vehicle Management) e rispondente alle richieste sempre più specifiche e complesse dei clienti.

"Con oltre 600 milioni di utenti che utilizzano la nostra app sappiamo qual è la priorità di chi si sposta con il trasporto pubblico: tempi di attesa certi ed affidabili alla fermata del bus" - afferma Alon Shantzer, VP International Sales di Moovit – "Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda come Engineering e poter offrire la soluzione TimePro come motore di un innovativo sistema AVM per definire tempi di attesa accurati per ciascun mezzo. Engineering rappresenta per noi un partner fondamentale e siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme a loro per aiutare chi utilizza il trasporto pubblico a raggiungere la propria destinazione in modo più efficiente".