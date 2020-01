Eur/Usd si oppone alle vendite dopo il nulla di fatto della Fed. Nel corso dell'ultima riunione, la politica monetaria americana non ha subito alcuna modifica lasciando un po' di ossigeno alla moneta unica. Le quotazioni sono infatti riuscite a reagire alle pressioni ribassiste sfruttando i supporti critici in area 1,090, minimi dello scorso novembre, ma il quadro grafico resta compromesso: la fuga al ribasso delle scorse sedute ha infatti completato un "testa e spalle" ribassista, riattivando il movimento ribassista di fondo, attivo dai top del 2018, interrotto solo temporaneamente dal rialzo disegnato dai minimi di ottobre all'interno di un "banner". Molto elevato dunque il rischio che la reazione attuale sia un semplice "return move", un ritorno a testare un ex livello tecnico con funzione opposta a quella che aveva in origine, in questo caso il supporto che diventa resistenza, che spesso si conclude con la ripresa del trend in direzione del segnale appena inviato, in questo caso quello ribassista e potrebbe anticipare una nuova ampia fase di calo verso quota 1,0939. Eventuali reazioni dovranno invece spingersi oltre 1,1090/1,11 per essere convincenti e gettare le basi per un recupero convincente verso 1,1115/1,1160.

(CC - www.ftaonline.com)