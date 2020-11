Charles Evans, president della Federal Reserve (Fed) di Chicago, prevede che i tassi d'interesse Usa restino intorno allo zero probabilmente fino al 2024 inoltrato. "Se l'economia si riprenderà il prossimo anno e avremo il controllo del virus e i vaccini saranno molto efficaci e verranno distribuiti rapidamente e in modo diffuso, allora saremo in una situazione molto migliore", ha dichiarato lunedì nel corso di un evento organizzato dalla Iowa Bankers Association. Questo, però, non significa che la Fed toglierà il piede dal pedale della politica monetaria, ha precisato Evans, secondo quanto riportato da Reuters.

