Exor NV, una delle maggiori holding familiari d'Europa, ha siglato un accordo per l'investimento di 200 milioni di dollari nell'acquisto dell'8,87% del capitale di Via Transportation Inc. su base fully-diluted.

I termini dell'accordo prevedono che Noam Ohana - che guida Exor Seeds, il ramo dedicato agli investimenti "early stage" di Exor - si unirà al consiglio di amministrazione di Via per diventarne consigliere.

Via - riporta ancora il comunicato di Exor - è una società tecnologica di successo e in forte crescita specializzata nei sistemi di ottimizzazione della mobilità pubblica nelle città di tutto il mondo. L'azienda, fondata da Daniel Ramot e Oren Shoval nel 2012, ha lanciato per prima una piattaforma tecnologica innovativa per fornire servizi on demand di corsa condivisa nella città di New York nel 2013.

