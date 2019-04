F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (cod. ISIN IT0004967292) annuncia quest'oggi di aver sottoscritto con il gruppo Ahlstrom-Munksjö un accordo di distribuzione mondiale in esclusiva dei prodotti a marchio ARCHES® a partire da gennaio 2020. Dal 1492, ARCHES® rappresenta la carta più utilizzata per le arti creative, Van Gogh, Matisse, Chagall, Picasso, Braque, Miro, Dali, Warhol, Alechinsky, tra gli altri, oltre a grandi editori d'arte, l'hanno scelta. Famosi in tutto il mondo, i prodotti ARCHES® sono utilizzati da una moltitudine di artisti ed editori in ogni continente. Il sapiente mix di fibre accuratamente selezionate, è la quintessenza delle carte ARCHES® ed è la garanzia della loro qualità da oltre 500 anni. L'azienda realizza i sui prodotti attraverso una particolare tecnica produttiva, conosciuta come forma tonda, che ha il pregio di conferire agli stessi un'altissima qualità artigianale e un aspetto naturale inimitabile. Ogni ciclo di produzione è sottoposto a numerosi controlli tecnici, che garantiscono l'indiscussa qualità delle carte che hanno fatto la reputazione del marchio nei secoli.

"Sono orgoglioso di comunicare la firma di questo accordo strategico per F.I.L.A." dichiara Massimo Candela CEO di F.I.L.A "Il positivo sviluppo a livello mondiale e la strategia di M&A portata a termine dal nostro Gruppo fra il 2016 e il 2018 hanno convinto i vertici di ARCHES® che F.I.L.A. fosse certamente il partner ideale per garantire un efficace sviluppo di questa prestigiosa gamma di prodotti. Oggi la posizione strategica del Gruppo è senza dubbio molto più solida e garantisce al marchio ARCHES® uno sviluppo rilevante anche in nuovi mercati quali la Cina e l'India. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso l'aggregazione di un settore tutt'ora molto frammentato".