Nonostante in Italia, secondo le stime ufficiali, siano meno di 800mila le abitazioni coperte da un'assicurazione contro le calamità naturali, nell'ultimo anno l'attenzione dei cittadini verso le coperture assicurative di questo tipo è notevolmente aumentato e, secondo l'analisi di Facile.it* realizzata su un campione di oltre 180.000 ricerche*, la richiesta di coperture assicurative per la casa è aumentata dell'11% in un anno, con un *picco del +39% ad ottobre 2018.

*Ottobre picco delle ricerche

*Analizzando l'andamento mensile delle domande raccolte nel 2018, di certo anche in virtù dei drammatici fatti di cronaca che hanno travolto il Paese, ottobre è stato il mese con il maggior picco di richieste, cresciute addirittura del 39% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il boom ha riguardato maggiormente alcune regioni italiane; è il caso, ad esempio, della Sicilia e del Lazio dove le richieste per questo genere di polizze sono aumentate, rispettivamente del 77% e del 74%. Valori superiori alla media nazionale anche per Abruzzo (+68%), Lombardia (+52%), Emilia Romagna (+46%), Campania (+41%). Valori elevatissimi, e appena sotto la media nazionale, anche per la Sardegna (+37%).

«Le polizze contro le calamità naturali normalmente rientrano all'interno di pacchetti assicurativi multirischio legati alla casa; per essere attive, però, spesso necessitano di estensioni specifiche, altrimenti la compagnia potrebbe non rimborsare eventuali danni», spiega Lodovico Angoli, Responsabile new business di Facile.it.

«Anche se viene sottoscritta l'estensione, però, attenzione alle clausole: alcune assicurazioni, ad esempio, coprono i danni legati al terremoto ma non quelli causati da alluvioni, inondazioni e smottamenti.».