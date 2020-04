Anche tu puoi FARE il +50% in 2 giorni di TRADING! NON CI CREDI? >> CLICCA QUI << E SCOPRILO NEL WEBINAR GRATUITO

La Fase 2, quella alla quale il governo vuole affidare la cauta riapertura delle attività produttive, continua a occupare anche oggi buona parte delle pagine della cronaca politica ed economica. Stamane la Repubblica riporta di un presunto piano del Ministro dello sviluppo economico *Stefano Patuanelli *per una riapertura di tutte le attività che riescono a rispettare le necessarie misure di sicurezza, come il distanziamento o il contingentamento delle presenze negli stabilimenti, già entro il 22 aprile, ossia mercoledì prossimo.

I *sindacati *frenano per il timore che non siano garantite adeguate misure di sicurezza per i lavoratori ed emerge anche la necessità di una capillare coordinazione sul tema delicato ed essenziale dei trasporti.

Lunedì 20 aprile alle 10:00 è convocato un *consiglio dei ministri *che dovrebbe valutare le opzioni sul tavolo, tirare le somme sugli scostamenti di bilancio per il "decreto Aprile" e valutare altre importanti questioni.

Il Corriere della Sera afferma che la riunione dell'esecutivo potrebbe sbloccare alcune prime importanti attività come quelle collegate all'edilizia *che hanno un basso codice di rischio secondo le tabelle dell'Inail. Si ragiona anche su *tessile, moda, automotive, mobili *e *pelle.

Ieri *Confindustria Moda e le maggiori sigle sindacali *della categoria hanno annunciato la sigla di un *protocollo condiviso per il settore *e la ripresa delle sue attività che valgono circa 65 mila imprese, 580 mila lavoratori e oltre 95 miliardi di euro di fatturato.

Sul fronte del monitoraggio, che dovrà affiancare la ripresa parziale delle attività produttive diversi soggetti lavorano alla filiera dei *reagenti *la cui mancanza ha limitato la possibilità di condurre adeguati test Covid in Italia.

Ieri il governo ha selezionato *l'app Immuni *sviluppata dalla milanese Bending Spoons con il Centro Medico Santagostino per il tracciamento (su base volontaria) dei contatti per gestire la circolazione del coronavirus nella fase 2.

Per questa seconda fase di convivenza "produttiva" con il virus si ipotizzano ancora limitazioni alla circolazione degli over 70 *e degli *under 18, mentre sulla *scuola *rimane improbabile la riapertura per questo anno scolastico prima dell'estate.

Tutto si evolve con i dati del contagio e sul Fatto Quotidiano *Antonio Pesenti *primario del Policlinico di Milano che coordina le terapie intensive lombarde avere che: "Siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Non solo, al momento non esiste una vera terapia per affrontare le fasi acute della malattia".

La stessa Lombardia *e il *Veneto *premono però per una ripresa delle attività con adeguati protocolli di sicurezza (che però ancora non prevederebbero un quadro sanzionatorio chiaro).

*Carlo Bonomi, il presidente designato ieri dal Consiglio Generale di Confindustria con 123 preferenze su 183, ha intanto da subito ribadito la pressione degli industriali per la riapertura e su Il Sole 24 Ore ha parlato di una politica molto smarrita che gli sembra non abbia idea della strada che deve percorrere questo Paese.

(GD - www.ftaonline.com)