FCA, +3,1% a 13,4960 euro, si conferma in ampio rialzo (ma sotto il massimo intraday a 13,6680) grazie alle indiscrezioni del Financial Times secondo cui Renault (+2,8% a Parigi), dopo aver ultimato entro i prossimi 12 mesi le operazioni di fusione con la controllata Nissan (di cui detiene il 43%), potrebbe avanzare un'offerta per il Lingotto. Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo (quasi 15 milioni di unità/anno). La scorsa settimana il titolo FCA aveva guadagnato terreno in scia all'intervista di Robert Peugeot (presidente della holding di famiglia, uno dei principali azionisti di PSA, +2,9% a Parigi) a Les Echos: la famiglia sosterrebbe una nuova acquisizione e con FCA (così come con altri) sembrano poterci essere condizioni favorevoli. L'ipotesi di fusione FCA-PSA circola ormai da anni.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)