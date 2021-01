Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta Raphael Bostic prevede che la diffusione dei vaccini possa favorire una forte ripresa dell'economia degli Stati Uniti nella seconda metà del 2021, creando le premesse per un ridimensionamento del programma di acquisto di obbligazioni dell'istituto centrale. (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.