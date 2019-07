Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 39 minuti fa

Nella testimonianza davanti al Congresso, Powell afferma che, sebbene l'economia stia facendo "abbastanza bene, sembra che le incertezze derivanti dalle tensioni commerciali e le preoccupazioni sulla forza dell'economia globale continuino a pesare sulle prospettive economiche degli Stati Uniti".

Powell ha osservato che "lo slancio economico sembra rallentato in alcune importanti economie estere e che la debolezza potrebbe influenzare l'economia statunitense", aggiungendo poi che "alcune questioni di politica interna debbano ancora essere risolte (con riferimento agli accordi commerciali, al tetto del debito federale e alla Brexit "). In questo contesto, il numero uno della banca centrale ha ribadito che la Federal Reserve "agirà in modo appropriato", aprendo a un imminente taglio dei tassi.

