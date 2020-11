Fenix Entertainment S.p.A. società attiva nella produzione e distribuzione cinematografica quotata dallo scorso agosto su AIM PRO, il nuovo segmento organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia un importante accordo internazionale. La Società di distribuzione internazionale WWPS.TV (http://wwps.tv), con sede a Los Angeles, che distribuisce film (tra cui "The Fanatic" con John Travolta), documentari (come "Vitrum" di Giovanni Fortunato) e la serie "Arctic Friends", da cui il film è tratto, ha acquisito in perpetua mondo esclusa l'Italia i diritti di vendita e sfruttamento mondiali dell'opera di animazione "The Christmas Goofy Burglars". L'importo complessivo è di 6.360.000 $ che avrà impatto economico in termini di fatturato sull'esercizio 2020 di Fenix Entertainment. Il cambio Euro USD è stato fissato a 1,20. Il film, The Christmas Goofy Burglars, che sarà prodotto e distribuito in Italia da Fenix Entertainment S.p.A., dà quindi il via a un nuovo segmento dell'attività di produzione: la realizzazione di opere di animazione. L'operazione costituisce un risultato di primaria importanza, in quanto permetterà alla Società, che ha saputo reagire con rigore e determinazione alla crisi causata dalla pandemia, di realizzare gli obiettivi del piano industriale prefissato al 31.12.2020. Riccardo Di Pasquale, Fondatore e CEO di Fenix Entertainment dichiara: «Siamo orgogliosi e pieni di aspettative per la partenza di questo nuovo progetto che ci posiziona in modo importante nel mercato internazionale. Inauguriamo, infatti, la nuova linea produttiva dell'animazione, uno dei settori più floridi e remunerativi nel mercato dell'audio-visivo. Come dimostra questo contratto, i film di animazione sono prodotti che si vendono in tutto il mondo, sono di grande richiamo al cinema rivolgendosi nella maggior parte dei casi a un target familiare e trovano un ampio spazio sulle piattaforme. Con questo progetto, che ha delle grandi potenzialità e nasce già come prodotto internazionale, puntiamo ad ampliare il nostro raggio d'azione e a presidiare i mercati dell'audiovisivo in tutto il mondo. Inoltre, iniziamo la lavorazione con grande serenità, dal momento che il film si realizzerà in studio con un'ampia possibilità di sfruttare lo strumento dello smart working: un eventuale lockdown non potrà creare disagi e stop indesiderati». "The Christmas Goofy Burglas" sarà una commedia combinata di live action e animazione, e avrà tra i protagonisti i simpatici personaggi della web series animata Arctic Friends, disponibile in più di 90 Paesi in tutto il mondo, su Apple TV e Amazon Prime Video. La lavorazione dell'opera inizierà l'ultima settimana di novembre 2020. La commedia deriva dall'acquisto dello script da Iervolino Entertainment SpA, come da comunicato stampa del 2 novembre 2020.

