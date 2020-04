Salvatore Ferragamo +4,2% in ottima forma nonostante la decisione del cda di revocare la proposta di distribuzione dell'utile di esercizio 2019 e i dati preliminari sui ricavi del primo trimestre: 220 milioni di euro -30,6% a tassi di cambio correnti (-31,4% a cambi costanti) rispetto ai 317 milioni di euro del primo trimestre 2019. Il gruppo fiorentino fa notare che "ha registrato una solida performance nel mese di gennaio in tutti i mercati principali, che si è poi progressivamente deteriorata, nei mesi di febbraio e marzo, prima in Cina e in Asia e successivamente in Europa, in America e nel resto del mondo, a seguito del rapido diffondersi della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, conosciuto come Covid-19".

