Nella giornata di oggi FIM-FIOM nazionali sono state informate da Fincantieri che l'azienda intende procedere UNILATERALMENTE con una fermata collettiva con le ferie in tutti i cantieri e in tutte le sedi dal 16 al 29 marzo sostituendo le ferie collettive di agosto.

"La decisione aziendale - afferma il sindacato - è grave ed irresponsabile, perchè affronta la crisi scaricandola totalmente sui lavoratori e le OO.SS. esprimono pertanto ferma CONTRARIETÀ a tale decisione aziendale.

Le OO.SS. hanno proposto l'utilizzo degli ammortizzatori per la prossima settimana, come disposto dal DPCM dell'11 marzo, utilizzando quindi la prossima settimana per confrontarsi con l'azienda e per trovare tutte le soluzioni necessarie per il proseguo della crisi in atto.

Anche alla luce dei provvedimenti che il Governo dovrà necessariamente attivare in queste ore. FIM-FIOM hanno ribadito che le iniziative di messa in sicurezza, sanificazione, riorganizzazione delle attività vanno fatte attraverso l'uso degli ammortizzatori come è previsto dal DPCM dell'11 marzo (art. 1 punto 7) e con il coinvolgimento delle OO.SS. attraverso apposite intese (art. 1 punto 9) come stanno facendo in queste ore numerose aziende nel nostro Paese.

Le OO.SS. sosterranno i lavoratori tutti i lavoratori per far valere gli inalienabili diritti individuali, come quello al recupero psicofisico, nelle sedi opportune e con tutte le iniziative sindacali e di lotta del caso".

Fin qui il comunicato di FIM-FIOM sul caso Fincantieri, ma va detto che situazioni simili si verificano in diverse realtà produttive. Ieri una *nota unitaria dei sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e UILM *affermava: "Da giorni stiamo provando a non bloccare le produzioni, cercando le soluzioni più adeguate, consapevoli dei costi umani ed economici, a partire dalla Lombardia e dalle altre aree più colpite, ma la gran parte delle aziende non sono ancora del tutto preparate a gestire questa emergenza. I lavoratori sono giustamente spaventati.

Data la difficoltà generalizzata a un'esatta e puntuale applicazione nei luoghi di lavoro delle misure sanitarie prescritte dal Governo, a cui chiediamo norme chiare e cogenti per le imprese, e l'oggettiva penuria di dispositivi di protezione individuale utili a prevenire i contagi, Fim, Fiom, Uilm ritengono necessaria una momentanea fermata di tutte le imprese metalmeccaniche, a prescindere dal contratto utilizzato, fino a domenica 22 marzo, al fine di sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro.

Ovviamente sono escluse le aziende che svolgono servizi pubblici essenziali e quelle che producono materiali sanitari, nonché i lavoratori, adeguatamente protetti, che garantiscono la salvaguardia degli impianti e quelli già collocati in smart working.

Chiediamo quindi di concordare fermate produttive "coperte" innanzitutto con strumenti contrattuali o con eventuali ammortizzatori sociali ove previsti dalla normativa; in mancanza di ciò dichiariamo sin d'ora l'astensione unilaterale nazionale nell'intero settore merceologico, a prescindere dal Contratto utilizzato.

A copertura di ciò proclamiamo lo sciopero per tutte le ore necessarie.

Eventuali periodi di fermata inferiori potranno essere concordati con la rappresentanza sindacale o con le organizzazioni sindacali territoriali previa verifica dell'adozione di tutte le misure sanitarie possibili".

(GD - www.ftaonline.com)