Il Consiglio di Amministrazione di FNM, riunitosi in data 14 maggio 2020 sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo relativo al primo trimestre dell'esercizio 2020.

*PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI

*Il trimestre in esame, in particolare dalla fine di febbraio, ha rilevato gli effetti negativi provocati dalla pandemia globale del COVID-19, che ha avuto impatti sul sistema produttivo nazionale e regionale, in particolare sulla mobilità e nello specifico sul trasporto pubblico. La situazione è resa ancora più complessa nel settore della mobilità collettiva dalla necessità di dover garantire la continuità del servizio in condizioni sicure.

Come già ricordato, il Gruppo ha implementato importanti azioni e chiare procedure per salvaguardare la salute dei propri dipendenti e dei propri utenti, nonché per contenere le ripercussioni economiche.

I *ricavi consolidati *del primo trimestre dell'esercizio in corso si sono attestati a 71,7 milioni di Euro, in calo dell'1,3% rispetto al periodo comparativo dell'esercizio precedente, con andamenti differenziati nelle tre aree di business:

nell'ambito della gestione dell'infrastruttura ferroviaria (relativa alla manutenzione, al potenziamento della rete ed alla gestione della circolazione) i ricavi hanno mostrato una crescita del 7% circa derivante dai maggiori proventi legati alla progettazione e alla direzione lavori sugli investimenti finanziati da Regione Lombardia (previsti dal Contratto di Programma) e sui finanziamenti per l'acquisto dei nuovi treni, sempre finanziati da Regione Lombardia;

i ricavi del trasporto passeggeri su gomma hanno evidenziato una contrazione del 12% circa per effetto principale del calo dei ricavi da servizi di trasporto (-26%), derivante dalla significativa riduzione della mobilità verificatasi a seguito dell'introduzione dei divieti di circolazione; al contrario, i ricavi derivanti dai contributi previsti dai contratti pubblici hanno evidenziato una crescita del 7% circa rispetto all'anno precedente per effetto della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 92 comma 4-bis, "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020…") che ha previsto il riconoscimento dei corrispettivi sulla base della programmazione contrattuale, nonostante la rimodulazione dell'offerta attuata a seguito dell'emergenza epidemiologica;

nell'area di business in cui la Capogruppo opera direttamente (RoSCo & Services) e che comprende le attività di locazione di materiale rotabile alle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale e del trasporto merci, nonché i servizi Corporate centralizzati, i ricavi, pari a 20,3 milioni di Euro, hanno mostrato una crescita pari allo 0,5% rispetto all'esercizio precedente per effetto di maggiori canoni di noleggio derivanti dalla nuova flotta E494 noleggiata a DB Cargo Italia e dei locomotori DE520 noleggiati a Trenord.

I costi operativi hanno rilevato un decremento pari al 10% (-2,4 milioni di Euro) principalmente per effetto dei minori costi legati al carburante, alla manutenzione degli autobus derivanti dai minori km percorsi ed a minori subaffidamenti a terzi a seguito della riduzione delle corse prevista dalla fase di lockdown e dai relativi provvedimenti emanati per contenere la diffusione del contagio.

I costi per il personale hanno mostrato un decremento del 3,5% (-1,1 milioni di Euro), per l'effetto combinato di una riduzione dell'organico medio pari all'1,8%, dell'utilizzo di ferie residue e del minor ricorso a lavoratori temporanei; il numero medio dei dipendenti del Gruppo al 31 marzo 2020 si attesta infatti a 2.237 unità rispetto ad un dato medio di 2.280 registrato nel primo trimestre del 2019.

Il *margine operativo lordo rettificato *(che esclude alcuni elementi non ordinari, nel primo trimestre del 2020 sono stati registrati costi per progetti di sviluppo, mentre nell'omologo trimestre dell'esercizio precedente nessun componente non ordinario) è pari a 19,9 milioni di Euro e cioè al 28% dei ricavi consolidati, in crescita del 14,4%, principalmente ascrivibile ad un effetto timing derivante dai minori costi per il posticipo di alcuni interventi infrastrutturali previsti dal Contratto di Programma con Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria, ed è così suddiviso tra le tre aree:

gestione infrastruttura ferroviaria: il rilevante incremento nel trimestre in esame, da 2,5 milioni di Euro a 4,7 milioni di Euro, è imputabile all'effetto timing sopracitato;

trasporto passeggeri su gomma: la modesta riduzione del margine da 2,1 a 1,9 milioni di Euro è stata raggiunta attraverso la significativa riduzione delle principali voci di costo (in primo luogo legate alla gestione delle flotte e del personale) nonostante la contrazione dei ricavi derivante dall'emergenza in corso e il miglioramento della redditività di E-Vai;

RoSCo & Services per effetto dei maggiori canoni di locazione, della riduzione di alcuni costi operativi (costi legali e per consulenze) e del costo del personale.

La voce ammortamenti e accantonamenti presenta una sostanziale stabilità rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente; di conseguenza, il risultato operativo consolidato è pari a 9,6 milioni di Euro, in crescita del 31,5% rispetto ai 7,3 milioni di Euro del 2019. Il risultato consolidato prima delle imposte è positivo per 10,1 milioni di Euro (6,8 milioni nel primo trimestre 2019) ed include il risultato della gestione finanziaria positivo per 0,5 milioni di Euro rispetto a un dato negativo di 0,5 milioni di Euro del pari periodo del 2019 per effetto della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Locoitalia pari a 1 milione di Euro; al netto di tale posta, gli oneri finanziari risultano in linea rispetto all'esercizio precedente. Le imposte sul reddito, pari a 2,4 milioni di Euro, si incrementano di 0,7 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2019, in relazione ai maggiori imponibili fiscali conseguiti e all'applicazione della Robin tax.

L'utile netto consolidato Adjusted del Gruppo del primo trimestre 2020, ante risultato delle società collegate valutate ad equity, ammonta a 7,7 milioni di Euro, in crescita del 51% rispetto ai 5,1 milioni di Euro del 31 marzo 2019.

Il risultato delle società collegate (valutate ad equity) è negativo per 7,5 milioni di Euro, rispetto ad un dato positivo di 1,1 milioni di Euro del 2019, per effetto principale del minor risultato della partecipata Trenord che ha rilevato nel periodo in esame gli effetti delle misure finalizzate al contenimento del contagio del COVID-19 e quindi della revisione dell'offerta attuata dal 24 febbraio; Trenord ha infatti registrato nel primo trimestre 2020 un utile netto negativo per 16 milioni di Euro rispetto ai 0,4 milioni del precedente esercizio e ha rilevato:

una diminuzione dei ricavi del 16% (172,6 milioni dai 204,4 milioni di Euro del primo trimestre 2019) imputabile alla diminuzione del servizio offerto e quindi della produzione chilometrica effettuata a causa delle restrizioni;

una contrazione del margine operativo lordo da 13,5 a -7,6 milioni di Euro, parzialmente compensando il calo dei ricavi con la riduzione del costo del personale di circa 1,5 milioni di Euro per minor retribuzioni accessorie e il minor numero medio di dipendenti (-4 FTE) e di alcuni costi operativi per 8,6 milioni di Euro legati principalmente a minori costi di energia e pedaggio, vigilanza e minori corse sostitutive.

L'*utile netto consolidato complessivo *del Gruppo del primo trimestre 2020, dopo il risultato delle società collegate valutate ad equity e la quota di pertinenza di terzi, ammonta a 0,6 milioni di Euro rispetto ai 6,6 milioni del 31 marzo 2019.

Al fine di meglio rappresentare la *Posizione Finanziaria Netta *di Gruppo e quindi la capacità di generazione di cassa del Gruppo, è misurata una PFN rettificata che esclude gli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRIC 12 e cioè l'importo relativo agli anticipi incassati sugli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile finanziato da Regione Lombardia (al 31 marzo 2020 pari a circa 70 milioni di Euro).

La Posizione Finanziaria Netta Rettificata al 31 marzo 2020 è positiva per 46,5 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 39,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 per effetto della positiva generazione di cassa del Gruppo.

La performance del cash flow operativo derivante dalla gestione reddituale, al netto delle uscite di cassa relative agli oneri finanziari, è negativamente influenzata, come nel primo trimestre dell'esercizio precedente, dalla variazione del capitale circolante netto, dovuta principalmente ai minori incassi di crediti commerciali per 8,3 milioni di Euro verso parti correlate e verso il Committente del Contratto di Servizio del TPL Veneto, oltre che dal decremento netto dei debiti per investimenti con fondi finanziati, pari a 9,7 milioni di Euro.

Nel periodo sono stati inoltre pagati investimenti per circa 22,4 milioni di Euro, di cui 19,9 milioni di Euro di competenza del precedente esercizio e 2,5 milioni di Euro di quello in corso. La cash flow generation negativa del periodo per 22,4 milioni di Euro, per effetto degli investimenti pagati, è più che compensata dagli incassi derivanti dalla cessione delle partecipazioni in Locoitalia e Fuorimuro, pari a 32,1 milioni di Euro.

Di conseguenza il free cash flow del trimestre del Gruppo si attesta a 9,7 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta complessiva al 31 marzo 2020 è positiva per 116,4 milioni di Euro, rispetto ai 107,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

Gli investimenti consolidati di competenza del primo trimestre dell'esercizio in corso ammontano a 18,2 milioni di Euro rispetto ai 8,2 milioni di Euro del periodo comparativo del 2019.

sono stati realizzati investimenti con fondi pubblici per un ammontare di 17,0 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2019), che si riferiscono ad interventi di rinnovo del materiale rotabile per 9,4 milioni di Euro, e di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura per 7,6 milioni di Euro;

sono stati effettuati investimenti finanziati con fondi propri per 1,2 milioni di Euro (4,0 milioni di Euro nel primo trimestre 2019) che si riferiscono principalmente al rinnovo della flotta di proprietà relativa al business del trasporto su gomma (messa in servizio di 3 nuovi autobus e minibus).

*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

*Gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso sul Gruppo FNM, i cui business relativi all'attività di noleggio di materiale rotabile e di gestione dell'infrastruttura ferroviaria continuano a non essere sostanzialmente impattati dall'emergenza in corso, riguardano principalmente il trasporto su gomma e con maggiore rilevanza la partecipata Trenord.

In particolare per le attività di trasporto su gomma in Lombardia ed in Veneto, i divieti alla mobilità e alla circolazione nonché la chiusura dell'attività scolastica, previsti dalle disposizioni emanate, hanno generato una significativa riduzione della domanda di trasporto e conseguentemente dei ricavi da traffico, il cui effetto si stima perduri anche nel periodo estivo per la riduzione delle presenze e delle attività turistiche nella città di Verona, nella zona del Garda e nella zona di Venezia (dove il Gruppo opera con le società ATV, La Linea e MartiniBus anche con servizi di noleggio con conducente).

Al contrario, i ricavi derivanti dai corrispettivi previsti dai contratti di servizio in essere per tutto l'esercizio 2020 saranno corrisposti come previsto dalla programmazione contrattuale, sulla base della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 92 comma 4-bis). Tutte le società hanno inoltre attivato azioni per contenere gli impatti negativi dell'emergenza, attraverso la riduzione delle principali voci di costo.

Il Decreto Legge approvato ieri 13 maggio 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Alla luce delle riflessioni precedenti, sulla base di uno scenario di ripresa della produzione dei servizi di trasporto a regime a partire dal mese di settembre, unitamente alla ripresa dell'attività scolastica (anche se con una stima dei ricavi da bigliettazione inferiore rispetto all'anno precedente), quindi ampliando il periodo di lock-down precedentemente ipotizzato, ed in assenza di un'attendibile quantificazione della compensazione derivante dall'ultima novità normativa, allo stato attuale è ragionevole attendersi un impatto negativo sui ricavi e sull'Ebitda rettificato del Gruppo FNM in un range tra il 12 ed il 14% rispetto all'esercizio precedente.

Tale stima potrà essere rivista in termini migliorativi quando verranno forniti maggiori dettagli sui criteri di allocazione del fondo sopracitato, destinato al trasporto pubblico locale. Si conferma la stima precedente relativa alla PFN Adjusted di Gruppo che, nonostante la positiva continua generazione di cassa operativa, è attesa in crescita, riflettendo sostanzialmente i maggiori investimenti previsti per il rinnovo delle flotte, in particolare relativi ai treni nel segmento RoSCo, e per lo sviluppo del business della mobilità merci.

Il Gruppo, oltre ad avere una posizione finanziaria netta rettificata positiva per circa 47 milioni di Euro al 31 marzo 2020, dispone di un significativo liquidity headroom pari a 90 milioni di Euro di linee committed e circa 100 milioni di Euro di linee uncommitted. Trenord - valutata secondo il metodo del patrimonio netto – ha proceduto a partire dal 24 febbraio 2020 alla revisione del servizio ferroviario in coerenza con le disposizioni normative emanate, che ha comportato una rilevante riduzione dei ricavi derivanti dalla bigliettazione che, anche se in misura inferiore, è stimata protrarsi per tutto l'esercizio in corso.

Trenord opera sulla base di un Contratto di servizio che prevede che il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario venga assicurato - in coerenza con le prescrizioni del Regolamento CE 1370/2007 - attraverso un meccanismo di compensazione che tenga conto, oltre che della differenza delle uscite ed entrate relative ai costi e ricavi delle operazioni di servizio pubblico, anche di una adeguata remunerazione del capitale investito.

Nella situazione trimestrale, non è stato ancora considerato l'impatto di tali misure economiche compensative, in quanto ad oggi non quantificabili attendibilmente, stante lo scenario e il quadro normativo in continua evoluzione. Nonostante l'andamento economico possa produrre effetti finanziari negativi per tutto l'esercizio 2020, Trenord ritiene che le disponibilità liquide attualmente disponibili, le linee di credito esistenti ed il cash flow generato le consentiranno di operare in equilibrio finanziario.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020 sarà messo a disposizione presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché nell'apposita sezione del sito internet della Società (sezione Investor/Bilanci e relazioni) entro la data del 14 maggio 2020.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Valentina Montanari, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

(GD - www.ftaonline.com)