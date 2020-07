L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi) stima un crollo del Pil della Francia del 17% sequenziale nel secondo trimestre.

di Financial Trend Analysis

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

INIZIA A FARE TRADING CON SOLI 100€. Per maggiori informazioni su come attivare la LEVA 1:30 - SCOPRI QUI .

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi) stima un crollo del Pil della Francia del 17% sequenziale nel secondo trimestre. Successivamente è atteso un rimbalzo del 19% nel terzo e un progresso del 3% nel quarto. Per l'intero 2020 l'economia francese dovrebbe calare del 9% in quella che sarebbe la contrazione più netta addirittura dal 1948.

(RR - www.ftaonline.com)