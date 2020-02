Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Petrolio: chiusura in lieve rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite dello 0,43% a 51,02 dollari.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,3% e dello 0,3%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 9.572,15 punti, in progresso dello 0,67%.

Dati Macro ed Eventi Usa: oggi si conoscerà il report sul lavoro che in riferimento al mese di gennaio dovrebbe evidenziare un tasso di disoccupazione fermo al 3,5%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore agricolo è atteso in aumento da 145mila a 156mila unità e la retribuzione media oraria in rialzo dallo 0,11% allo 0,3%.

Nel pomeriggio è prevista la presentazione al Congresso Usa del rapporto semestrale della Fed sulla politica monetaria.

Dati Macro ed Eventi Europa: i riflettori saranno puntati sulla Germania dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale di dicembre che dovrebbe calare dello 0,2% dopo il rialzo dell'1,1% precedente.

Per lo stesso dato in Francia si prevede una flessione dello 0,3% rispetto alla crescita dello 0,1% di novembre.

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda i numeri del 2019 di Buzzi Unicem e CNH Industrial e alla prova dei conti saranno chiamati anche Banca Popolare di Sondrio, Banca Monte Paschi e Banca Sistema.

Banco BPM: il gruppo ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto consolidato pari a 797 milioni di euro, in forte crescita rispetto alla perdita di 59 milioni di euro del 2018.

Enel: i dati preliminari del 2019 evidenziano ricavi pari a 80,3 miliardi di euro, in crescita del 6,1%, mentre l'Ebitda ordinario è salito del 10,5% a 17,9 miliardi.