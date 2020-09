Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 2% a 37,3 dollari.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dell'1,45%% e dell'1,76%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.919,59 punti, in ribasso dell'1,99%.

I dati macro in America

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda l'inflazione di agosto che dovrebbe salire dello 0,3% dopo lo 0,6% di luglio, mentre la versione "core" è vista in positivo dello 0,6%, in linea con la lettura precedente.

Gli aggiornamenti macro in Europa

Dati Macro ed eventi Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso il dato definitivo dell'inflazione che ad agosto dovrebbe calare dello 0,1%, in linea con la lettura preliminare, mentre l'inflazione armonizzata è vista in flessione dello 0,2%.

Da segnalare una riunione dell'Eurogruppo cui parteciperà anche Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo semestre sono Cattolica Assicurazioni, Alkemy, Cellularline, Fidia, Landi Renzo, Mondo TV, Sicit Group, Techedge e Iniziative Bresciane.

Juventus FC alzerà il velo sui dati del bilancio 2019-2020.