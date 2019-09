Ftse Mib future a rischio doppio massimo. Il quadro grafico della borsa italiana resta incerto nonostate il buon andamento di lunedi'. La crisi politica sembra sul punto di concludersi ma il mercato e' in cerca di maggiori certezze. I BTP sono comunque stati positivi, lo spread in deciso calo. Il rendimento del decennale segna 0,97% (chiusura precedente a 1,03%), lo spread sul Bund segna 167 bp (da 174) (dati MTS). Il mercato apprezza l'ipotesi di formazione del governo Conte-bis a maggioranza PD-M5S: tra domani e dopodomani potrebbe essere annunciata la squadra dell'esecutivo. Fonti sentite da Reuters riferiscono che l'Italia dovrebbe chiudere il 2019 con un indebitamento netto all'1,9% del Pil anziché al 2,04% indicato lo scorso luglio, mentre il deficit 2020 è visto all'1,6% e comprende l'aumento dell'IVA da 23,1 miliardi di euro in programma dal prossimo gennaio. Lo scorso aprile il ministero dell'Economia aveva fissato un obiettivo di deficit al 2,4% quest'anno e al 2,1% il prossimo. Il target del 2020 sarà fissato dal nuovo governo entro il 27 settembre, termine per il varo della Nota di aggiornamento al Def. PD e M5S intendono negoziare con le autorità europee al fine di ottenere l'ok all'aumento del deficit l'anno prossimo. Il Ftse Mib future ha toccato un massimo intraday a 21565 punti, a contatto con il picco di venerdi' a 21555, per poi scendere a 21420/30, mentre il future e' salito fino a 21565, in linea con il massimo di venerdi' a 21555, per poi flettere in area 21370. In area 21555/65 si e' quindi disegnato un potenziale doppio massimo, figura formata appunto da due massimi allineati sugli stessi livelli, potenzialmente ribassista. Solo la violazione della base della figura, a 21245, ne attiverebbe le implicazioni negative, aprendo la strada a movimenti di ampiezza pari a 300 punti circa. La tenuta dei supporti indicati e la rottura dell'area di massimi di venerdi' e di lunedi' invece permetterebbe di considerare le oscillazioni delle ultime due giornate come una semplice pausa dell'uptrend che potrebbe riprendere con primo target in area 21850 circa e successivo a 22070 punti.