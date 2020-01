Ftse Mib in netto recupero, passa la paura di una terza guerra mondiale. La rappresaglia iraniana messa a segno nella notte dell'8 gennaio si e' dimostrata un gesto dimostrativo, non ci sono state infatti vittime Usa mentre i missili non sono caduti sui bersagli. Il gesto dimostrativo potrebbe aver pareggiato la partita tra i due contendenti, entrambi soddisfatti di poter vantare al loro interno risultati eclatanti e titolo di propaganda. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha scritto su Twitter che l'operazione "Soleimani Martire" si e' conclusa (Iran concluded proportionate measures in self-defense) e Donald Trump ha replicato, sempre su Twitter "All is well". Intano l'economia Usa continua a dimostrarsi in salute, la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro non agricolo ha evidenziato, nel mese di dicembre, una crescita di 202 mila nuovi impieghi nel settore privato. In forte crescita rispetto alle 124 mila unita' della rilevazione precedente (rivisto da 67 mila unita') e alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 160 mila posti di lavoro. Il Ftse Mib ha superato in area 23735 la trend line ribassista disegnata dal massimo del 20 dicembre facendo vedere l'intenzione di tornare a confrontarsi con i massimi del mese scorso di area 24000. Il fatto che il rialzo sia partito il 6 gennaio dopo il test poco sotto ai 23300 punti del 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi del 3 dicembre e' un ulteriore elemento in favore del proseguimento dell'ascesa: fino a che una flessione si mantiene nell'ambito del 50/61,8% di ritracciamento del rialzo precedente mantiene una natura correttiva, ovvero temporanea, e non mette in discussione la tenuta dell'uptrend. Oltre area 24000 prima resistenza a 24150 circa. Solo sotto 23730 rischio di flessioni nuovamente in area 23470, poi sul supporto critico di area 23260/300.