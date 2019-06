In rialzo i maggiori indici azionari di Piazza Affari in avvio di seduta: FTSE MIB +0,45%, FTSE Italia All share +0,43%, FTSE Italia Mid Cap +0,35%, e FTSE Italia Star +0,16 per cento.

In rialzo i maggiori indici azionari di Piazza Affari in avvio di seduta: FTSE MIB +0,45%, *FTSE Italia All share *+0,43%, *FTSE Italia Mid Cap *+0,35%, e *FTSE Italia Star *+0,16 per cento.

L'intonazione generale dei mercati azionari europei è positiva sulla scorta dell'annuncio di un accordo con il Messico da parte del presidente USA Donald Trump che chiuderebbe almeno temporaneamente questo fronte della guerra dei dazi.

Flettono intanto i rendimenti del sovereign Ue dopo i rialzi di ieri. Quello del BTP decennale cede 2 punti base e si riporta al 2,36% mentre quello tedesco resta a quota -0,22 per cento. Lo *spread *flette di conseguenza a 257 punti base.

Rimane alta l'attenzione sul confronto interno al governo sull'approccio ai negoziati con la Commissione UE sulla procedura di eccesso di debito. Sullo sfondo è strettamente collegata la difficile progettazione della nuova manovra finanziaria che dovrà reperire risorse importanti.

Ieri il brutto sulla produzione industriale di aprile in Italia è stato appesantito da un calo del 17,1% del settore dell'auto, durante i primi scambi guadagnano però terreno a Milano *FCA *(+1,47%) e *Ferrari *(+1,78%). Bene anche la holding *Exor *(+1,12%) e *CNH Industrial *(+1,00%). Il dossier della possibile partnership di FCA con *Renault *e forse con la sua partecipata *Nissan *rimane all'attenzione degli osservatori, anche perché la storica alleanza franco-giapponese nel campo delle quattro ruote appare sempre più in crisi con la Renault, titolare del 43% di Nissan, che ha minacciato di boicottare alla prossima assemblea nipponica del 25 giugno la riforma della governance voluta dal nuovo CEO Hiroto Saikawa per chiudere l'era di Carlos Ghosn. Non pare più troppo solida la posizione del nuovo CEO di Renault Jean-Dominique Senard. Rimane ferma la posizione del ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire (lo Stato francese controlla di Renault il 15,01% ma con il 28,6% dei diritti di voto contro il 15% di Nissan nella casa d'Oltralpe, senza diritti di voto), mentre ribadisce le opportunità del merger con FCA, cerca di evitare l'accerchiamento tra vecchi alleati giapponesi e nuovi potenziali alleati italo-americani. In palio i progetti delle tre case automobilistiche sull'auto elettrica.