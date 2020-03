Petrolio: chiusura in caduta libera ieri per le quotazioni dell'oro nero, crollate del 4% a 32,98 dollari.

Wall Street: pesante affondo ieri per la piazza azionaria americana dov il Dow Jones e l'S&P500 sono crollati del 5,86% e del 4,89%, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul parterre il 4,7% a 7.952,05 punti.

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 216ila a 218mila unità.

Per i prezzi alla produzione di febbraio le stime parlano di una lettura sulla parità, in frenata rispetto al rialzo dello 0,5% precedente, mentre la versione "core" dovrebbe rallentare da +0,5% a +0,2%.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'apertura di Wall Street si conosceranno i conti degli ultimi tre mesi di Dollar General, con un eps atteso a 2,01 dollari.

A mercati chiusi sono state le trimestrali di Adobe Systems e di Oracle che dovrebbero consegnare un utile per azione di 2,23 di 0,96 dollari.

Dati Macro ed Eventi Europa: focus sulla produzione industriale che a gennaio dovrebbe salire dell'1,2% dopo il calo del 2,1% precedente.

L'evento clou della seduta sarà il meeting della BCE che dovrebbe annunciare nuove misure di allentamento della politica monetaria.

Da seguire con attenzione la conferenza stampa d Christine Lagarde.

Risultati societari a Piazza Affari: attesi i risultati completi del 2019 di Leonardo e Saipem.

Alla prova dei conti Autogrill, Credem, De' Longhi, Enav, Rai Way, Tod's, Aeffe, Banca Ifis, BE, D'Amico International Shipping, Elica, Eurotech, Gefran, Guala Closures, IMA, Retelit, Saes Getters, Sesa, Txt e-solutions, Banca Profilo, Biancamano e Toscana Aeroporti.

Asta titoli di Stato: oggi saranno collocati i BTP a 3 anni per un ammontare tra 3 e 3,5 miliardi di euro e quelli con scadenza nel 2040 per un importo tra 1 e 1,5 miliardi.

In asta anche i BTP con scadenza nel 2027 e 2030 per un ammontare complessivo tra 1,5 e 2 miliardi di euro.