Future Eurostoxx 50 sulla parità: il future quota 3600 punti, invariato rispetto a ieri.

Dopo una seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,28% martedì), al riavvio delle contrattazioni sui mercati europei la tendenza rialzista potrebbe continuare sulla speranza che la distribuzione del vaccino possa davvero mettere fine alla crisi del Covid-19 e rilanciare l'economia globale.

Bene anche i mercati dell'Asia dove il Nikkei della Borsa del Giappone, in rialzo per la quarta giornata consecutiva, è arrivato su nuovi massimi dal 1990.

La riottosa uscita di scena di Donald Trump non sembra interessare particolarmente gli investitori, che si focalizzano invece sulla possibilità del nuovo presidente Usa Joe Biden di condurre una politica di stimolo, grazie al controllo del Congresso Usa da parte dei Democratici.

Il petrolio vola sui massimi dell'ultimo anno: il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale arretramento.

L'economia cinese continua a tirare, in dicembre le banche della Cina hanno erogato prestiti per 1.260 miliardi di yuan (pari a oltre 160 miliardi di euro al cambio attuale), contro i 1.220 miliardi (155 miliardi di euro) del consensus di Reuters. I prestiti in essere sono invece cresciuti lo scorso mese in Cina del 12,8% annuo, come in novembre, in linea con le attese.

La seduta di ieri del future Eurostoxx, con i prezzi che hanno oscillato nel range ristretto tra i 3577 e i 3624 punti (seduta precedente tra 3580 e 3636), non cambia il quadro grafico, che resta caratterizzato dalla presenza di una forte resistenza in area 3635.

In quell'area si colloca il lato alto del canale crescente formato dalla trend line rialzista disegnata tra il minimo di marzo e quello di fine ottobre e dalla sua parallela tracciata a partire dal top del 26 marzo. Una rottura decisa di quei livelli sarebbe un segnale di forza rilevante che renderebbe possibile il tentativo di andare a ricoprire il gap ribassista del 24 febbraio con lato alto a 3773 punti. In caso di superamento anche di quella quota probabile il test dei massimi di febbraio di area 3870.

Solo la violazione a 3555 della media mobile esponenziale a 20 giorni farebbe temere l'inizio di una vera e propria correzione con primo obiettivo a 3500 e successivo a 3475, sulla media esponenziale a 50 giorni.

(AM - www.ftaonline.com)