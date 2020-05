Future Eurostoxx 50 sulla parita' in avvio. Il future quota 2852 punti, variazione 0% da ieri. Continuano ad arrivare segnali deboli dall'economia ma i mercati sembrano averli ormai scontati. A marzo gli ordini all'industria tedeschi sono scesi del 15,6% mese su mese, le attese erano per un calo del 10,0%, il dato di febbraio era stato -1,4%. Secondo Goldman Sachs le misure di contenimento dell'economia sono costatate fino ad adesso il 16% del Pil mondiale. Per il vice presidente della Federal Reserve, Richard Clarida, e' possibile che l'economia Usa inizi a riprendersi gia' nella second meta' dell'anno, ma i tempi della ripresa, ha detto l'economista, dipendono dal virus e dal successo delle misure di contenimento. Clarida ha anche dichiarato che "servira' maggiore supporto da parte della Fed e probabilmente anche da parte della politica fiscale" per favorire il rimbalzo dell'economia. Intanto, sempre negli Usa, Starbucks ha in programma di riaprire l'85% dei negozi gia' questa settimana. Il Purchasing Manager's Index (PMI) di IHS Markit per Hong Kong e' salito ad aprile a 36,9 da 34,9 di marzo, ben lontano dalla soglia dei 50 punti che separa una espansione da una contrazione dell'economia, inoltre la Hong Kong Retail Management Association (HKRMA) ha pronosticato la chiusura del 25% dei negozi al dettaglio entro la fine dell'anno nonostante gli aiuti governativi. Oggi la Commissione Ue rendera' note le nuovo stime per la crescita dei paesi dell'area, nel caso dell'Italia si teme che possano essere inferiori al -8% ipotizzato dal governo nell'ambito del Def. Il rimbalzo di ieri ha permesso al future Eurostoxx 50 di ritracciare il 38,2% del ribasso dal top del 30 aprile, troppo poco per giudicare invertita quella tendenza. I prezzi si mantengono del resto al di sotto della trend line rialzista disegnata dai minimi di meta' marzo, violata il 4 maggio con un evidente gap ribassista, ora resistenza a 2885. Solo oltre quei livelli i recenti segnali di debolezza rientrerebbero e sarebbe possibile un tentativo di tornare sul top di giovedi' scorso a 2998 punti. Sotto 2800 invece atteso il ritorno sulla base della fase laterale disegnata dai prezzi da inizio aprile, supporto in area 2720 punti.

