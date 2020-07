Garofalo Health Care ("GHC"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di aver stipulato in data 2 luglio 2020 un contratto preliminare per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di XRay One S.

Garofalo Health Care ("GHC"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di aver stipulato in data 2 luglio 2020 un contratto preliminare per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di XRay One S.r.l. ("XRay One" o "la Target"), centro medico di diagnostica radiologica e medicina specialistica accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e situato a Poggio Rusco, in provincia di Mantova.

XRay One, operante sia in regime di accreditamento con la Regione Lombardia sia in regime privato, eroga prestazioni di radiologia/diagnostica per immagini e prestazioni ambulatoriali di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, neurologia, dermosifilopatia, oculistica, cardiologia, gastroenterologia, chirurgia ed endoscopia digestiva, ostetricia e ginecologia, medicina fisica e riabilitazione, urologia.

La struttura è inoltre dotata di attrezzature specialistiche di avanguardia, soprattutto nel campo dell'alta diagnostica di ultima generazione. Al 31 dicembre 2019 XRay One ha registrato ricavi per circa Euro 7,6 milioni (Fonte: Bilancio della società acquisita al 31 dicembre 2019. Dati ITA GAAP) e un EBITDA normalizzato e pre-sinergie pari a circa Euro 1,8 milioni, con una marginalità pari al 23,5% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo, pari al 20,0% nel FY2019 Pro-Forma (i dati 2019 Pro-Forma danno effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 delle acquisizioni effettuate da GHC nel corso dello scorso esercizio.

Tali prospetti Pro-Forma sono stati elaborati su base volontaria e fatti oggetto di procedure concordate con la società di revisione in accordo con l'International Standard of Related Services ("ISRS") 4400 emanato dallo IAASB).

L'Enterprise Value dell'operazione è pari a Euro 13,6 milioni e implica un multiplo EV / EBITDA pre-sinergie pari a ca. 7,6x. L'Equity Value, calcolato sulla base di una stima della Posizione Finanziaria Netta al closing pari a ca. Euro 0,8 milioni, è pari a Euro 12,8 milioni.

Con questa acquisizione GHC prosegue nel suo percorso di crescita esterna tramite M&A entrando per la prima volta in Lombardia. L'operazione consentirà inoltre a GHC di beneficiare di importanti sinergie, derivanti dallo sviluppo di un modello integrato tra la Target e le altre strutture del Gruppo situate nelle Regioni confinanti del Veneto e dell'Emilia-Romagna (quali Aesculapio ed Hesperia Hospital, distanti rispettivamente ca. 20km e 40km da XRay One). Il Dott. Giacomo Barbalace, fondatore della Target e medico radiologo, rimarrà? alla guida di XRay One con la carica di Amministratore Delegato e Direttore Sanitario, nel solco delle prassi consolidate del Gruppo GHC volte ad assicurare la piena continuità imprenditoriale delle strutture acquisite.

L'acquisizione di XRay One sarà? perfezionata per il tramite di una società? veicolo interamente controllata da GHC e sarà finanziata mediante proprie risorse disponibili per Euro 1,5 milioni, corrisposti al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di acconto, e per la restante parte mediante un finanziamento bancario stipulato con Crèdit Agricole Italia, nell'ambito di una linea di credito già sottoscritta per complessivi Euro 35 milioni e finalizzata esclusivamente all'attività di M&A. La firma del contratto definitivo è attesa entro il 23 luglio 2020.

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC ha commentato: "Essere riusciti a realizzare questa importante acquisizione, la sesta in poco più di 18 mesi dall'IPO, in un momento storico così particolare ed impegnativo, conferma ancora una volta la validità della nostra strategia e la solidità del nostro piano di crescita per linee esterne. In particolare, oggi il Gruppo fa il suo ingresso per la prima volta in una Regione che continua a rappresentare un punto di riferimento per la sanità italiana, attraverso un'operazione che rispecchia fedelmente la disciplina M&A presentata agli investitori in sede di IPO: XRay One è difatti una target sana, ben gestita, con una marginalità accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo e che inoltre gode di un posizionamento che consentirà l'ottenimento di rilevanti sinergie, grazie alla prossimità strategica tra la target e le nostre numerose realtà del Veneto e dell'Emilia-Romagna." GHC è stata assistita per gli aspetti di natura legale dall'Avv. Patrizia Crudetti e per gli aspetti di natura fiscale e finanziari da Crowe AS Italia. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Benatti, nella persona del Dott. Stefano Polacchini, e dallo Studio Tebaldi, nella persona del Dott. Fabrizio Tebaldi.

Il Gruppo GHC Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 24 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato.

In particolare, il Gruppo opera in sette Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni postacuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio Assistenziale").

