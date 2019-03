Esther George, president e chief executive della Federal Reserve (Fed) di Kansas City, ha dichiarato mercoledì di non essere preoccupata per l'outlook dei prezzi al consumo e non di vedere la necessità di rivedere la politica dell'istituto centrale di Washington circa l'obiettivo del 2% d'inflazione. "Le prospettive attuali per l'inflazione sembrano essere benigne e ritengo che la recente tendenza sia sostanzialmente in linea con il nostro mandato di stabilità dei prezzi", ha sottolineato parlando presso The Money Marketeers of New York University. George, che quest'anno è membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), è considerata tra i "falchi" della Fed e le sue dichiarazioni sono in netto contrasto con quelle della "colomba" Mary Daly, che martedì si era invece detta preoccupata per la perdita di credibilità della Fed proprio in relazione al target sull'inflazione. In generale George ha spiegato di essere d'accordo con l'approccio attendista della Fed, notando come i rischi più significativi per l'economia Usa arrivino dall'esterno. "Nel medio periodo vedo il rischio maggiore nella crescita più lenta all'estero, in particolare in Cina, nell'Eurozona e in Gran Bretagna", ha concluso.

