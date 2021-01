In Germania, l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha reso noto che il Pil annuale relativo al 2020 è diminuito del 5% rispetto all'anno precedente dal +0,6% rilevato nel 2019. Dopo un periodo di crescita durato dieci anni, l'economia tedesca ha subito una profonda recessione nel 2020, registrando una situazione simile a quella della crisi finanziaria ed economica del 2008-2009. Tuttavia, secondo calcoli provvisori, la recessione economica è stata meno grave nel 2020 rispetto al 2009 (-5,7%). (CC - www.ftaonline.com)

