I membri del board della Bank of Japan (BoJ) hanno discusso la possibilità di aumentare lo stimolo monetario poiché i crescenti rischi globali hanno pesato sulla fragile economia del Sol Levante.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

I membri del board della Bank of Japan (BoJ) hanno discusso la possibilità di aumentare lo stimolo monetario poiché i crescenti rischi globali hanno pesato sulla fragile economia del Sol Levante. Questo è quanto emerge dal Summary of Opinions relativo al meeting della BoJ di 14-15 marzo. Secondo alcuni, riporta Reuters, l'economia giapponese ha continuato a espandersi moderatamente, mentre altri hanno espresso timori circa l'impatto del rallentamento della domanda globale e dei effetti sui consumi derivanti dall'aumento dell'Iva, programmato per ottobre. Se diversi membri del board sostengono che lo stimolo debba essere ampliato (è il caso della "colomba" Yutaka Harada, che di recente ha evidenziato gli effetti positivi del Qqe), altri si sono rivelati più cauti sostenendo che il mantenimento dell'attuale politica resti l'approccio migliore.

(RR - www.ftaonline.com)