La Bank of Japan (BoJ) dovrebbe rivalutare la sua politica monetaria poiché debole crescita e bassa inflazione sono state prolungate. Così si è espresso uno dei membri del board dell'istituto centrale nipponico secondo quanto emerge dal Summary of Opinions relativo al meeting della BoJ di 20-21 gennaio, in cui erano stati ancora confermati i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo. "Pur tenendo conto della politica fiscale e della strategia di crescita, sarebbe anche necessario rivedere la politica monetaria in Giappone", ha spiegato il membro, che ha anche notato come in Europa e Usa le politiche economiche siano state discusse attivamente. Altri membri del board hanno evidenziato la possibilità di un calo delle aspettative d'inflazione a causa della visione sul futuro divenuta più cauta da parte di famiglie e imprese. Dato che la possibilità di perdere l'inerzia dell'inflazione continua a richiedere attenzione, è opportuno mantenere una posizione politica indirizzata su un allentamento monetario, si legge comunque nel Summary of Opinions, secondo quanto riportato da RttNews.

(RR - www.ftaonline.com)