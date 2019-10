Entra in vigore in Giappone il previsto aumento dall'8% al 10% per l'imposta sui consumi.

Entra in vigore in Giappone il previsto aumento dall'8% al 10% per l'imposta sui consumi. Forti sono i timori che la misura possa mettere a rischio il fragile percorso di crescita della terza più grande economia del mondo. Il primo ministro Shinzo Abe aveva rinviato l'aumento in due occasioni, ma ha spiegato che era inevitabile, dati i costi crescenti per l'assistenza agli anziani e un debito nazionale in crescita a causa dell'invecchiamento e della riduzione della popolazione. Come ricorda MarketWatch, i precedenti incrementi, nel 1997 e nel 2014, avevano in entrambi i casi condotto il Sol Levante in recessione.

