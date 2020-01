Il Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) dei servizi del Giappone, stilato da Markit in collaborazione con Jibun Bank, è calato in dicembre a 48,4 punti dai 48,8 punti di novembre.

Il Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) dei servizi del Giappone, stilato da Markit in collaborazione con Jibun Bank, è calato in dicembre a 48,4 punti dai 48,8 punti di novembre. Il 2019 termina con una battuta d'arresto per l'economia giapponese, con il dato, sceso a novembre per la prima volta dopo 36 mesi sotto la soglia che separa crescita da contrazione.

