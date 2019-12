Secondo quanto reso noto dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, il Pil del Giappone ha registrato una crescita dell'1,8% annuo nel terzo trimestre 2019, come nel secondo (2,2% nei primi tre mesi dell'anno), ma ampiamente sopra allo 0,7% del consensus di Reuters. Il dato è stato rivisto al rialzo dallo 0,2% comunicato in novembre. Su base sequenziale l'economia nipponica ha segnato invece un'espansione dello 0,4% come nel secondo trimestre (0,6% nel primo), contro l'incremento dello 0,2% stimato dagli economisti. Anche in questo caso il dato è stato rivisto al rialzo dallo 0,1% della lettura flash.

(RR - www.ftaonline.com)