LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 56 minuti fa

Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale ha segnato in Giappone un calo del 2,1% annuo, in deciso peggioramento rispetto al precedente declino dell'1,1% (4,3% il crollo di marzo) e contro la flessione dell'1,8% della lettura preliminare diffusa a fine giugno.