Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in luglio la produzione industriale ha segnato in Giappone un progresso dello 0,7% annuo, contro il precedente calo del 3,8% (2,1% la flessione di maggio) e in linea con la lettura preliminare diffusa a fine agosto. Su base mensile, rettificata stagionalmente, si è invece segnato un rialzo dell'1,3% contro il calo del 3,3% di giugno (2,0% il progresso di maggio), anche in questo caso in linea con il dato flash.

