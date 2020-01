Il Consiglio di Amministrazione di GIBUS (GBUS:IM), il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1982, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Gianfranco Bellin, ha esaminato e approvato i ricavi consolidati al 31 dicembre 2019, non soggetti a revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione di GIBUS (GBUS:IM), il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1982, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Gianfranco Bellin, ha esaminato e approvato i ricavi consolidati al 31 dicembre 2019, non soggetti a revisione contabile. I ricavi consolidati sono pari a 40,9 Euro milioni, +20,4% rispetto a 34,0 Euro milioni al 31 dicembre 2018. La significativa crescita è essenzialmente attribuibile alla performance del segmento lusso, che registra ricavi pari a 16,2 Euro milioni, +40,3% rispetto a 11,6 Euro milioni nel 2018, e rappresenta il 41% del totale (35% nel 2018). Gianfranco Bellin, Presidente e Amministratore Delegato di GIBUS: "La forte crescita dei ricavi nel 2019 evidenzia l'efficacia del percorso strategico adottato dal Gruppo, basato sul rafforzamento del brand GIBUS nel segmento lusso e sull'internazionalizzazione. Nel mercato italiano confermiamo la nostra leadership con ricavi in crescita del +18,6%, mentre la performance all'estero (+24,4%) dimostra la nostra capacità di esportare il Made in Italy nel mondo. La solidità del network di GIBUS Atelier e la capacità di proporre al mercato nuovi prodotti sempre più performanti in termini di tecnologia e design sono i driver di crescita del 2019 e le basi per il nostro ulteriore sviluppo futuro."

(RV - www.ftaonline.com)