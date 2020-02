Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Forti acquisti a Wall Street su Gilead Sciences, l'azione guadagna il 4,27% e si porta a 65,90 dollari dopo un allungo a quota 68,68.

Merdad Parsey, Chief Medical Officer di Gilead Sciences, ha confermato il 31 gennaio il lavoro del gruppo sul coronavirus cinese: "Gilead sta lavorando con le autorità sanitarie internazionali a una risposta all'epidemia del nuovo coronavirus (2019-nCoV) tramite un appropriato impiego sperimentale del nostro remdesivir.

Insieme alla FDA statunitense (Food and Drug Administration) e ci centri Usa CDC (Centers for Disease Control and Prevention), agli omologhi centri cinesi, alla NMPA (National Medical Product Administration) cinese, all'Organizzazione sanitaria mondiale, all'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive statunitense (NIAID) e a vari ricercatori e clinici, la società di Foster City sta focalizzando la propria esperienza nel campo degli antivirali e le risorse per aiutare i pazienti e le comunità a combattere il nuovo coronavirus".

Remdesivir non è ancora sotto licenza o approvato da nessuna autorità nel mondo, né ne è stata dimostrata la sicurezza o l'efficacia in qualsivoglia uso.

Su richiesta di terapeuti e con il supporto delle autorità regolatorie locali, che hanno soppesato rischi e benefici della fornitura di un farmaco sperimentale senza dati sul nuovo coronavirus, Gilead ha fornito il remdesivir per l'*impiego presso un ridotto numero di pazienti affetti dal 2019-nCoV *per un trattamento d'emergenza in assenza di altre opzioni approvate di cura approvate. Gilead sta lavorando con le autorità sanitarie cinese per stabilire un test clinico (trial) randomizzato e controllato per determinare se il remdesivir possa essere impiegato con sicurezza ed efficacia nel trattamento del 2019-nCoV.