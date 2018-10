GO Internet (+5%) in netta controtendenza con il mercato.

GO Internet (+5%) in netta controtendenza con il mercato. Il titolo approfitta ancora dell'esito dell'asta per le frequenze 5G, chiusa con offerte pari a oltre 6,5 miliardi di euro, ben al di sopra delle attese. L'asta ha quindi messo in evidenza il valore dei diritti d'uso nelle Marche e in Emilia Romagna delle frequenze nella banda 3,5 GHz (tra quelle scelte per lo sviluppo del 5G) per i quali il gruppo di Gubbio ha ricevuto conferma della proroga fino al 31 dicembre 2029.

Inoltre, secondo il Sole 24 Ore, Wind Tre potrebbe essere interessata a Go Internet e Linkem, con cui è stato stretto un accordo per l'utilizzo condiviso delle frequenze. Ricordiamo anche l'accordo con Retelit (-3,2%) "della durata di 5 anni rinnovabili per la fornitura di connettività ultra-broadband e a banda dedicata in fibra ottica ad alta velocità finalizzata a preparare la rete di GO internet all'evoluzione verso il 5G".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)